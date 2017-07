RICCARDO CIAPPESONI/ Un feeling particolare con Selvaggia? (Temptation Island 2017)

Riccardo Ciappesoni

RICCARDO CIAPPESONI, IL TENTATORE E' UN OTTIMO ASCOLTATORE (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

Riccardo Ciappesoni è reduce da ben due esperienze televisive: il reality show Il contadino cerca moglie e la corte di Maria de Filippi a Uomini e Donne. In entrambi i casi il bel Riccardo non è riuscito a trovare la ragazza adatta a lui qualcuno che lo ami per la sua dolcezza e, come lui stesso ha affermato, non solo per la sua bellezza. Il bel contadino dagli occhi azzurri ci riprova partecipando, nel ruolo di tentatore, alla quarta edizione del programma televisivo Temptation Island la cui prima puntata è andata in onda settimana scorsa. In quella puntata il Ciappesoni si è distinto per la sua dolcezza, la sua capacità d'ascolto e per la sua educazione: tutte doti che non abbiamo potuto fare a meno di notare durante il suo percorso a Uomini e Donne. In particolare Riccardo si è mostrato molto predisposto ad ascoltare lo sfogo di una delle fidanzate che alloggiano nel suo villaggio: Selvaggia.

Quest'ultima, sin dal momento in cui i fidanzati hanno dovuto separarsi, ha discusso con il suo fidanzato Francesco per via della ghirlanda data alla ragazza. Dopo l'arrivo del primo video riguardante Francesco, Selvaggia si è confidata con l'allevatore dagli occhi blu affermando che non si fida del suo ragazzo perché pensa che si senta con altre ragazze ed inoltre non le piace l'atteggiamento che lui ha con le altri. Riccardo si è dimostrato molto comprensivo con la giovane, aiutandola a capire cosa lei realmente voglia da una relazione. Selvaggia, dal canto suo, sembra gradire questa tenera attenzione da parte del bel tentatore anche se si vede che la ragazza tiene molto a Francesco. Chissà come finirà questa conoscenza? Per scoprirlo non ci resta che guardare la seconda puntata di Temptation Island, la quale andrà in onda questa sera sempre su Canale 5.

RICCARDO CIAPPESONI E IL FEELING CON SELVAGGIA - Nel corso della prima puntata di lunedì scorsabbiamo assistito, sull'isola delle tentazioni, alla nascita delle prime simpatie e dei primi flirt. Chissà come andrà a finire la simpatia venutasi a creare tra Riccardo e Selvaggia è ancora un po' presto per dire qualcosa in più su di loro ma possiamo affermare che la sintonia iniziale esiste eccome! Non a caso Selvaggia, sempre parlando con Riccardo, afferma di essere pronta a voltare pagina. Da come sono apparsi lunedì sera, intenti a parlare tra loro, sembra che un feeling iniziale sia tangibile tra loro. Per capire cosa succederà tra i due ragazzi, ed anche come si evolveranno le storie degli altri tentatori e dei/delle fidanzati/e, non vi resta che sintonizzarvi questa sera su Canale 5

