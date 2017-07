RICCARDO E CAMILLA/ Un confronto immediato per la coppia. Come andrà? (Temptation Island 2017)

Riccardo e Camilla a Temptation Island 2017

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono una delle 6 coppie della quarta edizione di Temptation Island. Tra tutte, è la coppia tra virgolette famosa, poiché proveniente da Uomini e donne, con la scelta dell'ex tronista Riccardo che risale alla prima parte della stagione del trono classico dell'ultimo anno. Per questo motivo sia Riccardo che Camilla hanno puntati addosso gli occhi di migliaia e migliaia di telespettatori, oltre ai fan, con quest'ultimi che si augurano come la coppia possa proseguire il loro cammino insieme. Almeno inizialmente sembrava che tra i due ci fosse calma piatta. In pochi infatti, prima e dopo il loro ingresso nei rispettivi villaggi, avevano dubitato circa il rapporto saldo tra i due. La situazione però è precipitata in occasione del primo falò, quando a Camilla è stato mostrato un video nel quale Riccardo si fa spalmare la crema dalla tentatrice Simona.

Un gesto, questo, che non l’è piaciuto affatto, che ha subito messo in chiaro le cose, parlando con sincera franchezza di fronte al conduttore Filippo Bisciglia: ''Chi la fa la aspetti'', uno dei concetti chiave del discorso dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, che non ha mandato giù il fatto che il proprio fidanzato si sia fatto ''toccare'' da una tentatrice, che tanto sconosciuta poi non è agli occhi di Camilla, essendo proprio lei, Simona Solimento, una sua amica, come testimoniato dai numerosi post su Instagram delle due ragazze, che fino all'ingresso di Temptation Island condividevano quella che sembrava un'amicizia vera, sincera, spazzata via in pochi giorni.

La reazione di Camilla al primo falò è apparsa a tanti telespettatori, in ogni caso, spropositata, rispetto ad esempio ad una Selvaggia, seppur quest'ultima abbia ben espresso quanto aveva in corpo dopo aver visto il video relativo a Francesco e Desiree. Per Camilla però restano le lacrime e un dubbio da risolvere, ovvero se Riccardo stia facendo sul serio con Simona Solimeno oppure stia semplicemente giocando, cercando una reazione da parte sua.

RICCARDO E CAMILLA, UN CONFRONTO IMMEDIATO - In merito alla situazione legata a Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo ci arriva in aiuto il video ufficiale delle anticipazioni su quanto accadrà questa sera, nella seconda puntata di Temptation Island. Per Riccardo e Camilla è già arrivato il momento del falò confronto. Un incredibile colpo di scena, che renderà il secondo appuntamento ad alta tensione, soprattutto per i fan della coppia di Uomini e donne. Il motivo della discordia è l'avvicinamento di Camilla ad uno dei tentatori, che ha di fatto portato Riccardo a scegliere la soluzione più drastica, quella del confronto immediato. La relazione tra i due, che andava avanti da 6 mesi, sembra essere dunque appesa ad un filo, anche dalla preoccupazione che si legge nel volto di Camilla e dalla serietà di Riccardo, che appare letteralmente infuriato a causa del comportamento avuto dalla fidanzata all'interno del villaggio dei tentatori, anche se alla luce di quanto fatto da altre fidanzate, quello di Camilla non può essere definito un comportamento tanto grave da ''meritare'' il falò di confronto dopo una sola settimana di isola.

