Rosa la wedding planner - Vietato amare/ Oggi, 3 luglio, il film con Alexandra Neldel non va in onda, perché?

Rosa la wedding planner - Vietato amare

ROSA LA WEDDING PLANNER - VIETATO AMARE, OGGI, 3 LUGLIO 2017, IL FILM NON VA IN ONDA. ECCO PERCHÈ - I palinsesti tv di oggi, 3 luglio, saranno davvero ballerini e da prendere con le pinze a cominciare dal pomeriggio quando ad andare in onda saranno i film di Paolo Villaggio. Il mitico Fantozzi si è spento nelle scorse ore e la tv non può far altro che dargli l'addio che merita dopo anni e anni di risate e film che hanno fatto la storia della commedia italiana ribaltandone ruoli e temi. Oggi pomeriggio su Canale 5 non vedremo Rosa La wedding planner ma Fantozzi alla Riscossa. Il film firmato da Neri Parenti, datato 1990, porta in tv Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro e Plinio Fernando. L'appuntamento con il mitico film è fissato per le 16.31 dopo la puntata de Il Segreto, proprio al posto della commedia romantica Vietato Amare.

ROSA LA WEDDING PLANNER - VIETATO AMARE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Rosa la wedding planner - Vietato amare, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore ore 16.30. Una pellicola di genere drammatica e commedia con il titolo in lingua originale Einfach Rosa: Verliebt, Verlobt, Verboten, è stata realizzata espressamente per il circuito televisivo in Germania nell’anno 2016 e diretta dal regista Hansjorg Thurn. Nel cast sono presenti Alexandra Neldel, Sara Fazilat e Janek Rieke. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROSA LA WEDDING PLANNER - VIETATO AMARE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Nella città tedesca di Berlino vive una graziosa donna di nome Rosa, per lei questi sono mesi molto felici in quanto tutto sembra andare nel verso giusto sia per quanto concerne l’ambito personale che quello professionale. Infatti, per sua grande gioia l’uomo di cui è follemente innamorata, Marco, ha deciso di dare una svolta alla propria vita e pur di averla durante la quotidianità ha deciso di trasferirsi in pianta stabile nella capitale tedesca andando a convivere ovviamente con la stessa Rosa.

Anche gli affari stanno andando a gonfie vele. La sua agenzia di organizzazione di matrimonio sta prendendo sempre più piede con tantissime giovani coppie prossime al grande passo che si affidano a Rosa ed ai propri collaboratori per rendere assolutamente perfetto l’evento in tutte le sfaccettature. Un giorno si presenta nell’ufficio dell’agenzia una coppia formata da Lars ed Amelie.

I due hanno deciso di convolare a nozze e per rendere il tutto il più meraviglioso possibile, hanno deciso di affidarsi proprio all’agenzia di Rosa. Tuttavia i due innamorati fanno presente una precisa richiesta che spiazza decisamente Rosa ed ossia all’evento non dovranno essere presenti amici, parenti e soprattutto genitori. Intenzionata a chiudere il contratto, Rosa non insiste su questo punto ma nei giorni successivi la curiosità prenderà il sopravvento con la donna che cercare in ogni modo di scoprire i motivi di questa divergenza e possibilmente di appianarla.

Accade così che mentre la propria assistente si occupa di tutte le peculiarità organizzative del ricevimento, Rosa si focalizza sul rapporto tra genitori e sposi ed in particolare organizza un gita in barca per cercare di risolvere tutto a proprio modo. Ovviamente la missione di Rosa non si rivelerà tra le più semplici con tantissimi scontri generazionali e concettuali che verranno a galla per una situazione che ad un certo punto sembra diventare drammatica lasciando presagire anche ad un clamoroso annullamento delle nozze.

