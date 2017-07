SARA E NICOLA/ La coppia è davvero in crisi? (Temptation Island 2017)

Nicola e Sara a Temptation Island 2017

SARA E NICOLA, LA COPPIA PERDE LA FIDUCIA? (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

Sara e Nicola, fidanzati da cinque anni, hanno iniziato la loro avventura a Temptation Island. Tra i due ci sono tredici anni di differenza, ma tra i due non inizia subito al meglio perché Sara critica subito le scelte del suo amato. La donna inizia a conoscere i single, mentre Nicola vuole conoscere Antonella. Arriva il momento del falò per le donne: in questo momento Sara vede molta complicità tra i due, ma la donna non perde le staffe. La sua risposta è molto diretta, visto che non riconosce assolutamente il comportamento del ragazzo. Poi Antonella e Nicola cenano insieme. Il comportamento del ragazzo non piace, anche perché lui non si tira indietro e mostra un comportamento ben disposto nei confronti della tentatrice. Sara alla fine non ci sta ed esplode: si rende conto che il suo fidanzato è favorevole a conoscere meglio Antonella.

Ma le sorprese non finiscono qui: è il momento del video per Nicola e anche Sara non si tira indietro. La donna conosce Andrea e parlano in maniera molto amorevole: i due chiacchierano sulla situazione, ma Nicola non digerisce il suo comportamento. Infatti l'accusa è molto pesante, anche perché pensa che la sua ragazza sia incoerente: infatti la stessa aveva sempre detto che con Andrea non avrebbe mai avuto nulla a che a fare e questo non piace per niente a Nicola. L'uomo si sente turbato ma non preoccupato. La fiducia però è scesa: all'inizio era al 99%, mentre adesso è al 90%. Una situazione davvero scomoda per una coppia stabile come la loro.



SARA E NICOLA, ARIA DI CRISI - Sarà una puntata davvero incredibile quella di questa sera. Ci sarà sicuramente un bacio, ma non si sa ancora quale sarà la coppia coinvolta. Sicuramente la coppia formata da Nicola e Sara non ha iniziato con il piede giusto l'avventura: entrambi hanno trovato un single con cui flirtare. Una situazione davvero atipica, anche perché ci sono stati dei comportamenti davvero incredibili da parte di entrambi. Inoltre si parla anche di un tradimento di Sara, ma non si sa quale sia il vero nocciolo della questione. Infatti ci sarà un incontro chiarificatore per capire meglio quello che è successo davvero. Ma secondo le ultime anticipazioni, Nicola non si tirerà indietro dopo quello è successo al primo falò. Infatti il ragazzo conoscerà nuove ragazze e andrà a flirtare: la storia tra i due è davvero in bilico?

A quanto pare nessuno dei due sta facendo il possibile per poter rimanere ancorati alla loro storia d'amore. I tredici anni sembrano pesare davvero, ma ora è il momento di tirare le somme. Sicuramente nella puntata di questa sera capiremo meglio quali saranno le intenzioni di Nicola, che con Antonella sta avendo tantissimi incontri. Balli sensuali e tanti ammiccamenti che potrebbero portare alla rottura definitiva. Ma anche Sara non sembra tirarsi indietro. La bella marchigiana potrebbe approfondire la sua conoscenza con Andrea e andare avanti per la propria strada. Si riconcilieranno i due? A quanto pare sembra essere molto difficile e all'orizzonte si vedono pochissimi raggi di sole, ma tante nubi pronte ad esplodere in un temporale.

