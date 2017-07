SELVAGGIA E FRANCESCO/ Le tensioni tra i due porteranno a una rottura definitiva? (Temptation Island 2017)

Selvaggia e Francesco a Temptation Island 2017

SELVAGGIA E FRANCESCO, TENSIONI E CRITICHE (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

La coppia Selvaggia e Francesco è stata la protagonista della prima puntata di Temptation Island 2017. Fin dall'inizio, prima che si dividessero per iniziare la loro avventura nei rispettivi villaggi dei single e delle single (tentatori e tentatrici del docu-reality di Canale 5), i due avevano manifestato una certa insofferenza l'uno verso l'altro, tanto da far sospettare ai telespettatori che la situazione, di lì a poco, sarebbe divenuta esplosiva, come è realmente accaduto. La mancanza di dialogo e la rottura fin da prima che 'il gioco' avesse inizio non erano segnali positivi per la coppia romana, che nel giro di pochi giorni ha messo subito in discussione un rapporto che dura ormai da 5 anni. La stessa Selvaggia è stata la protagonista del primo 'pinnetu', con Francesco che - dopo l'invito del conduttore Filippo Bisciglia - aveva subito messo le mani avanti, sospettando che il video ritraesse proprio la sua fidanzata.

E così è stato, per buona pace del ragazzo, il quale non ha preso affatto bene il comportamento della sua ragazza nel villaggio dei single, anzi. Francesco se l'è presa poiché la sua fidanzata, dopo poche ore dal suo arrivo nel villaggio, ha subito iniziato a parlare male di lui con gli altri ragazzi, scatenando una sua violenta reazione, limitata comunque alle sole parole. Gli altri fidanzati, accanto a Francesco, hanno cercato di tranquillizzarlo, dicendogli che in teoria non era cambiato nulla da quando i due si erano divisi per intraprendere il percorso di Temptation Island, ma Francesco ha avuto ancora da ridire circa il comportamento a suo dire scorretto di Selvaggia, per poi terminare la serata in lacrime.

Il peggio però, almeno secondo il punto di vista di Francesco, doveva ancora arrivare, in occasione del primo falò, che ha visto riuniti tutti gli altri fidanzati. A Francesco sono stati mostrati due video, nei quali si vede Selvaggia continuare a criticare fortemente il suo ragazzo, salvo poi divertirsi, ballando di fronte a tutti gli altri single, scatenandosi in una danza molto sensuale, che ha fatto andare su tutte le furie Francesco

Anche Francesco però, a suo modo, si è dato da fare, poiché è riuscito ad essere molto a suo agio con una corteggiatrice in particolare, Desiree, la stessa che lo aveva colpito fin dalla presentazione delle ragazze single da parte del conduttore Filippo Bisciglia. Una vicinanza che ha di fatto distrutto le residue certezze di Selvaggia nei confronti del suo uomo, definendolo un bugiardo per tutti questi anni. Uno sfogo lunghissimo quello di Selvaggia, durante il quale ha manifestato la sua volontà di lasciare il programma.

SELVAGGIA E FRANCESCO, PROSEGUIRANNO IL LORO PERCORSO? - Dalle anticipazioni ufficiali sulla seconda puntata di Temptation Island, in onda questa sera, sappiamo che, non si arriverà ad una rottura ufficiale tra Selvaggia e Francesco, che proseguiranno dunque il loro percorso ancora per un'altra settimana, come minimo. Ma, sempre dal video delle anticipazioni, abbiamo potuto vedere come tra i due le tensioni continueranno a persistere, per via dei passi in avanti compiuti da Desiree nei confronti di lui.

© Riproduzione Riservata.