SIMONA SOLIMENO/ La tentatrice uscirà dal reality questa sera? (Temptation Island 2017)

Simona Solimeno a Temptation Island 2017

SIMONA SOLIMENO, I SUOI MASSAGGI SONO BEN GRADITI DA RICCARDO (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017)

La tentatrice Simona Solimeno è stata una delle principali protagoniste della prima puntata di Temptation Island 2017, andata in onda lunedì scorso. Simona sarebbe dovuta essere, nelle previsioni della vigilia, un'attenta osservatrice delle eventuali mosse di Riccardo Gismondi, e invece è diventata la sua principale tentatrice. Le aspettative della vigilia, createsi alla luce della profonda amicizia tra Camilla e Simona antecedente alla partecipazione alla quarta edizione di Temptation Island, sono invece state completamente rovesciate. Forse nemmeno Camilla si sarebbe aspettata un simile dietrofront dell'amica Simona, sebbene la loro pregressa amicizia non sia mai stata citata né nel corso della presentazione della single (Simona Solimeno) né durante l'approccio della tentatrice nei confronti di Riccardo.

Ed è così che Simona ha avuto, se vogliamo, il via libera definitivo, pronta a svolgere fino in fondo il proprio compito, magari scoprendosi innamorata del fidanzato della sua amica, un classico all'italiana rivisitato in chiave televisiva. Durante il video mostrato a Camilla Mangiapelo in occasione del primo falò, avvenuto ricordiamo soltanto a distanza di 3 giorni dalla separazione delle coppie, si è visto come Simona abbia da subito avvicinato Riccardo. Inizialmente si credeva che la vicinanza fosse dovuta appunto ad una pregressa conoscenza tra i due: da indiscrezioni del web sembrerebbe che anche Riccardo fosse a conoscenza dell'amicizia che intercorreva tra la single Simona e la sua fidanzata Camilla.

E' arrivato poi però l'avvicinamento decisivo da parte dei due. E' stato lo stesso Riccardo a richiedere un massaggio a Simona, negando la possibilità ad un'altra single presente lì vicino, tanto che tutti hanno capito come si fosse subito instaurato un certo feeling tra i due. Il massaggio della single Simona Solimeno è stato piuttosto energico, altra testimonianza di come in realtà la ragazza faccia realmente sul serio con Riccardo Gismondi.

SIMONA SOLIMENO, QUALE SARA' IL SUO DESTINO? - Come si vede dal filmato presentato da Filippo Bisciglia al termine della prima puntata, nell’appuntamento di questa sera vedremo Riccardo Gismondi chiedere a Filippo il falò confronto con la fidanzata Camilla. Ciò significa che Riccardo non ha alcun interesse nel proseguire la sua esperienza a Temptation Island e, di conseguenza, non proverebbe alcun interesse nemmeno nei confronti della single Simona, altrimenti - crediamo - avrebbe potuto proseguire la sua avventura fino al completamento delle 3 settimane previste dal format.

Dunque, in occasione della seconda puntata del docu reality, dovremmo assistere all'uscita di scena non soltanto dell'ex coppia di Uomini e donne, composta ricordiamo da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, ma anche all'addio di Simona Solimeno. Come da tradizione infatti, le tentatrici che sono 'invischiate' nella coppia, qualora quest'ultima decida di lasciare, subiscono anche loro lo stesso destino, quello a cui sta per andare incontro proprio Simona Solimeno.

