STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Temptation Island e hicago P. D. (lunedì, 3 luglio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 3 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 3 luglio 2017, la programmazione delle reti del Biscione si presenta con un servizio accurato per la clientela più esigente, proponendo vari programmi tra cinema, serie tv e calcio, per non parlare del gossip, dell'intrattenimento e dell'informazione. ma vediamo un piccolo anticipo di quello che troveremo sui vari canali, Canale 5 manderà in onda il reality Temptation Island, Italia 1 invece una nuova puntata di Chicago P. D. III e Rete 4 invece proporà il film thriller Out of time. Il drammatico sarà ospite di La5 con una pellicola tratta dal romanzo di Inga Lindstrom e l'intrattenimento comico verrà trasmesso su Mediaset Extra con il programma comico Resto Umile - World show. Tante altre proposte saranno disponibili sui canali Mediaset con film d'azione, cartoni animati per i più piccoli e serie tv. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 alle 21.10 andrà in onda un'altra puntata di Temptation Island, programma in cui diverse coppie non sposate metteranno a dura prova la fedeltà, in quanto i rispettivi compagni passeranno del tempo con l'altro sesso. Successivamente, sarà la volta di Top Secret, una rubrica d'attualità condotta da Claudio Brachino che metterà luce sui fatti apparentemente risolti ma che non convincono del tutto. Verso 00.30, su Italia 1 sarà la volta di Chicago P.D. III, in prima visione. La puntata verterà sul ritrovamento del cadavere di un ragazzino che, almeno all'apparenza, si è suicidato. Tuttavia, le indagini portano la squadra ad ipotizzare che si tratti di un omicidio.

Appuntamento a partire dalle 21.15, subito dopo andrà in onda il terzo episodio di Bosch. Dopo il ritrovamento di un cadavere, il principale sospettato dell'omicidio si suicida. Toccherà a Bosch svelare la vita tormentata della vittima. Su Rete 4 alle 21.15 andrà in onda un thriller intitolato Out of time. La trama racconta delle indagini di un duplice omicidio condotte da un comandante di un piccolo paese della Florida, ma pare che gli indizi riconducano proprio su di lui. Toccherà al comandante stesso cercare di risolvere il caso prima che lo facciano i suoi colleghi, rischiando molto di ciò che ha costruito. Subito dopo, alle 23.57, andrà in onda il celebre film intitolato The Doors, un film drammatico che racconta la vita di Jim Morrison, tra successi e delusioni varie.

Su La5 alle 21.10, andrà in onda Inga Lindstrom - La melodia del vento, un film drammatico incentrato su Lena, un'imprenditrice che vedrà colare a picco sia gli affari che il matrimonio. decide di riprendere la propria vita in una piccola città di campagna, insieme alla figlia Vicky. Molte cose le sono state nascoste, Vicky lo scoprirà ben presto. Su Italia 2 la serata appartiene a The big bang theory VII, a partire dalle 21.10. La sit-com racconta le vicende di un gruppo di nerd cervelloni alle prese con i piccoli problemi sentimentali. Su Mediaset Extra andrà in onda un programma di intrattenimento intitolato Resto Umile - World Show. Si tratta di un programma condotto da Checco Zalone tra gag, imitazioni ed ospiti importanti. Appuntamento per le 21.15. Su Top Crime andrà in onda una serie tv di genere poliziesco, Major Crimes III.

Durante la puntata in questione, un uomo tenta di suicidarsi dopo che la polizia ritrova il cadavere di una ragazza sul suo letto (l'uomo ovviamente è il principale indiziato). Il motivo del tentato suicidio è che teme che la polizia non crederà mai alla sua innocenza, probabilmente non ha tutti i torti. Doppio appuntamento a partire dalle 21.10. Su Iris andrà in onda in prima serata il celeberrimo thriller Mission Impossible, con Tom Cruise. L'agente Ethan è ritenuto responsabile della morte di tutti i colleghi della sua squadra, ma l'agente ha i propri mezzi (più o meno legali) per dimostrare la verità. Su Boing alle 20.50 appuntamento in prima tv con Dragon Ball Super, nuovo capolavoro che riprende la saga di Dragon Ball Z.

