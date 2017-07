STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: The Big Wedding e Non uccidere (lunedì, 3 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 3 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 3 luglio 2017, il palinsesto di casa Rai, da sempre si occupa di soddisfare le esigenze di tutte le generazioni, promuovendo la visione di programmi di cultura ed interesse, tg di informazione sempre aggiornati e fiction sempre attuali. Rai 1 propone il film commedia The big Wedding, Rai 2 invece manda in onda una nuova puntata della fiction Non uccidere e Rai 3 il film Tutta colpa del vulcano. L'avventura regna su Rai 4 con il film Viaggio al centro della terra mentre Rai 5 si dedica come sempre alla messa in onda di un documentario. Ma scopriamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Su Rai 1 alle 21.30 andrà in onda, in prima visione Rai, The Big Wedding. La trama, come proposto dal titolo, racconta la preparazione di un matrimonio a dir poco bizzarro, Alejandro deve sposare Missy, ma i genitori di lui sono divorziati da anni. Alejandro chiede ai suoi genitori adottivi di fingersi ancora marito e moglie, per fare un favore alla madre biologica cattolica. Nemmeno la famiglia di Missi si può definire normale, la madre è in preda all'ennesima operazione di chirurgia plastica, mentre il padre è alle prese con il fisco. In seconda serata sarà la volta di Fuori Luogo, condotto da Mario Tozzi. Il focus della trasmissione sono i luoghi dove la modernità attuale ha messo da parte le tradizioni di sempre, durante la puntata in questione si esplorerà la zona dei Campi Flegrei. Su Rai 2 alle 21.15 sarà la volta di una fiction intitolata Non uccidere, in prima visione. Sotto la regia di Giuseppe Gagliardi, la protagonista è Valeria ferro (Miryam Leone) un'attraente poliziotta dal passato difficile, ma dotata di un forte intuito ed abilità nel suo mestiere. Successivamente, verso le 23.30, andrà in onda un film intitolato Chéri.

Diretto da Stephen Frears , la trama è una diretta ispirazione al romanzo omonimo di Colette, una romanziera francese. La trama è incentrata sull'amore e la passione scoppiata tra una cortigiana (Michelle Pfeiffer) ed il viziato figlio di un'amica dell'alta società, soprannominato Chéri. Tuttavia, la relazione non sarebbe ben vista dalla società del tempo a causa della differenza d'età tra i due, i quali vivranno non pochi ostacoli. Su Rai 3 andrà in onda Tutta colpa del Vulcano, in prima visione Rai alle 21.20. La trama racconta di una ex coppia di coniugi ormai divorziati, ma che si trovano a viaggiare insieme verso la Grecia in vista del matrimonio della loro figlia. A causa di alcune eruzioni di un vulcano islandese, i voli sono cancellati per evitare imprevisti. I due si ritrovano a dover raggiungere la Grecia con qualsiasi mezzo pur di arrivare in Grecia, il destino potrebbe metterci lo zampino per farli riavvicinare.

Subito dopo il Tg, alle 23.30 andrà in onda Il Mondo Nuovo, programma di attualità condotto da Maria Cuffaro il cui tema principale della puntata di lunedì è il superamento degli stereotipi per raccontare la vita dei paesi esteri, diversa dalla nostra. Su Rai 4 andrà in onda un film d'avventura con Brendan Freiser, intitolato Viaggio al centro della Terra. Basato su un celebre romanzo, racconta l'epico viaggio all'interno della terra del vulcanologo Trevor Anderson, accompagnato dal nipote ed un'attraente ragazza. Le cose che vedranno i tre eroi saranno fuori dal comune.

Appuntamento per le 21.10. Su Rai 5 sarà la volta de L'attimo Fuggente, un documentario sulla vita del celebre poeta Dino Campana, le sue ispirazioni e le sue amate campagne della Toscana. A partire dalle 21.15. Su Rai Movie alle 21.10 andrà in onda un western intitolato I cavalieri del Nord Ovest, un film incentrato sulla lotta tra americani e pellerossa che si ribellano: il capitano Brittles farà di tutto affinché la rivolta si risolva senza spargimenti di sangue. Su Rai Premium alle 21.10 andrà in onda una commedia romantica intitolata Una serata speciale, incentrata sulle vicende di un vedovo che, cercando di aiutare un ragazzino alle prese con le prime cotte, si rende conto di poter ancora imparare qualcosa sui sentimenti.

