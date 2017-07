STEFANO DE MARTINO / News: il ballerino via da Amici? Parla Marcello Sacchetta

Stefano De Martino, News

STEFANO DE MARTINO VIA DA AMICI? PARLA MARCELLO SACCHETTA, LE NEWS - Stefano De Martino lascia Amici per dare spazio ad Andreas Muller? Questa, in ordine di tempo, l'ultima news riguardante il danzatore campano con la faccia da scugnizzo: qual è la verità? Scopriamola insieme! L'indiscrezione che il DeMa fuori dalle 17esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, da giorni sta facendo il giro della rete. E così, non solo si vocifera che Stefano sia ad un passo dall'abbandono ma, si parla anche di un sostituto nuovo di zecca: Andreas Muller. Il ballerino ha vinto l'ultima edizione del programma e, inizialmente si era parlato di lui all'interno della scuola tra i ballerini professionisti. Proprio Maria infatti, ha fatto la proposta a lui ma anche a Sebastian, quarto classificato dell'edizione.

Proprio Andreas, durante una intervista tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha accettato la proposta della Queen con estremo entusiasmo. E, per mettere fine a dubbi di sorta, sulla "spinosa" questione è anche intervenuto Marcello Sacchetta, collega di Stefano impegnato insieme a lui oltre che con le coreografie del serale anche con il daytime del canale 31.

“Stefano è ad Ibiza ora, ci rivedremo probabilmente a luglio”, ha chiarito Marcello tramite le Instagram Stories. “Ma cosa dite ragazzi? Non date retta a questi falsi gossip” ha di seguito aggiunto il ballerino mettendo, una volta per tutte, la parola fine alle indiscrezioni dell'ultimo periodo. A questo punto, si può ufficialmente affermare che la notizia sia stata solo una sonora bufala per creare "scompiglio" in attesa della 17esima edizione. Nel frattempo, il gossip continua ad “inseguire” Stefano ma lui scappa in silenzio, come di consueto. Dopo essere stato beccato con Belen e il piccolo Santiago, c'è chi ancora spera in un ritorno di fiamma con Emma Marrone, ex storica lasciata proprio dopo avere incontrato la Rodriguez nel corso di una passata edizione di Amici.

