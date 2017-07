Luca Onestini e Soleil Sorgè, Uomini e donne

Soleil Sorgè e Luca Onestini si sono lasciati? Uomini e donne: la coppia scoppia e i nemici gongolano - Troppo rumore per nulla? E' davvero il caso di dirlo e non solo se arriverà la conferma ufficiale che Soleil Sorgè e Luca Onestini si sono lasciati ma anche in caso contrario. A quanto pare i due hanno fatto furore, nel loro primo mese insieme e adesso? Dopo essersi presi gioco di Marco Cartasegna, reio di aver rotto dopo poche settimane con la sua Federica Benicà, e dopo aver fatto lo stesso con Giulia Latini colpevole di essersi data alla bella vita senza rinunciare a nessuno progetto che le è stato presentato, i due sono arrivati al capolinea.

Secondo gli ultimi rumors, Luca Onestini e Soleil Sorgè non si vedono ormai da tre settimane e non hanno avuto nemmeno un faccia a faccia per chiudere in modo consono la loro travolgente storia. La passione che li ha legati era tangibile sin dall'inizio ma alla fine sembra proprio che la fiamma si sia spenta e che la coppia sia scoppiata. Per altri fan così non è stato visto che, proprio cinque giorni fa, Luca ha postato una foto che lo ritrae insieme alla sua amata. Solo un messaggio con una foto "vecchia" del loro primo mese d'amore o solo la conferma che i due stanno ancora insieme? Intanto, Soleil continua la sua vita e sui social appare sempre da sola se così non bastasse ha messo un paio di like ad alcuni commenti dei suoi fan che "invitano" Luca a correre da lei per un chiarimento o un incontro. I fan avranno quello che vogliono o ci sarà la conferma ufficiale della loro rottura proprio per rispetto di tutti coloro che in questi mesi li hanno seguiti con affetto?

