THE AMERICANS / Anticipazioni puntata 5X03: I Jennings diranno la verità a Paige? (oggi, 3 luglio)

The Americans

THE AMERICANS, ANTICIPAZIONI 5X03: TRAMA DI ”INSETTI” E INFO REPLICA - La quinta stagione di The Americans torna stasera su Fox per un lungo appuntamento che proseguirà anche il 10 luglio con la quarta puntata. Cosa accadrà in data odierna? I coniugi Jennings si troveranno costretti a dire tutta la verità a Paige in riferimento alla loro missione? Staremo a vedere! Eccovi, a seguire, trama e anticipazioni. Il nuovo appuntamento con le spie russe di The Americans 5, si aprirà questa sera su Fox con la quinta stagione in prima assoluta. Dopo che la figlia Paige ha scoperto il vero ruolo dei genitori Philip ed Elizabeth, questi saranno costretti a rivedere le loro priorità e niente, da adesso sarà più come prima: qual è il motivo principale? Il fidanzato di Paige è figlio di un agente dell'FBI e quindi, la situazione - come potete bene immaginare - si farà più spinosa ed imprevedibile del previsto. Ideata dalla mente di Joe Weisberg, The Americans parla di una coppia di agenti del direttorato sovietico operante all’interno degli Stati Uniti durante gli anni Ottanta, nel corso della guerra fredda. La serie è stata mandata in onda da FX in America durante il 2013 e, dopo poco, i risultati si sono evidenziati rendendo lo show molto apprezzato. Nel corso di questi 4 anni poi, sono arrivati anche premi e riconoscimenti utili che hanno ancor di più confermato l'interesse del pubblico, tra cui: gli Emmy Award, i Saturn Award, i Writers Guild of America Award e i Satellite Award.

A seguire, le anticipazioni sulle trame dell'episodio che andrà in onda stasera, martedì 3 luglio a partire dalle 20.50 su Fox. La puntata 5X03 ha per titolo "Insetti" ("The Midges" il suo titolo originale). Philip ed Elizabeth danno a Paige delle informazioni più approfondite sulla vera attività di famiglia e, dopo un'operazione con esiti inaspettati, sorgeranno anche dei nuovi interrogativi. Un pacco con dentro qualcosa di molto delicato, metterà a rischio la vita di Oleg in Russia. L'episodio di stasera, potrà anche essere visionato in replica sabato 8 luglio dalle ore 03.00.

