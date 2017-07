TUTTA COLPA DEL VULCANO/ Su Rai 3 il film con Valerie Bonneton (oggi, 3 luglio 2017)

Tutta colpa del vulcano

TUTTA COLPA DEL VULCANO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Tutta colpa del vulcano, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere comica dal titolo originale Eyjafjallajökull ed è stata realizzata nel 2013 e diretta da Alexandre Coffre mentre nel cast figurano gli attori Valerie Bonneton, Dany Boon, Denis Ménoche, Albert Delpy, Bérangère McNeese e Constance Dollé. Il titolo e la storia traggono ispirazione dall'Eyjafjoll, un vulcano islandese noto per aver inibito la circolazione aerea per diverso tempo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TUTTA COLPA DEL VULCANO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - I protagonisti sono due ex coniugi che per via dell'eruzione vulcanica, dovranno rinviare il loro impegni irrinunciabili, intraprendendo una vera e propria corsa contro il tempo per essere presenti al matrimonio della figlia. La storia si complicherà con sorprendenti ed esilaranti imprevisti. Alain e Valerie sono ormai separati da ben vent'anni. Il loro rapporto è burrascoso e tutt'altro che disteso. L'unico filo che li lega è rappresentato dalla loro figlia Cecile. La ragazza è in procinto di sposarsi.

Alain e Valerie sono dunque costretti ad intraprendere il viaggio in aereo assieme da Parigi per raggiungere Corfù, dove si terranno le nozze. Ma improvvisamente la situazione si complica per via dell'eruzione del vulcano Eyjafjallojokull, le cui ceneri inondano i cieli europei. L'aereo su cui viaggiano i due ex coniugi è così costretto a praticare un atterraggio di emergenza all'interno dell'aereoporto di Stoccarda, infrangendo i piani di Alain e Valerie, entrambi carichi di impegni irrinunciabili.

Ma le nozze non possono attenderli. I due protagonisti sono così costretti a trovare dei modi alternativi per raggiungere Corfù e macinare circa duemila chilometri. Una volta atterrati Alan decide di non seguire il resto dei passeggeri saliti su un autobus e noleggia un'automobile, convinto così di essersi liberato della sua ex moglie. Ma contro ogni aspettativa dell'uomo, Valerie lo raggiunge poco dopo. Durante il viaggio, grazie ad una lunga serie di avventure esilaranti in giro per l'Europa, i due avranno modo di rivedere il loro rapporto, scoprendo di provare ancora qualcosa l'uno per l'altra, nonostante i vent'anni di separazione coniugale.

