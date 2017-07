TEMPTATION ISLAND 2017 / Witty, diretta streaming e replica seconda puntata: il video della sfuriata di Nicola

Temptation Island: come rivedere le puntare?

Repliche Temptation Island 2017 e diretta streaming: contenuti speciali, ecco come vedere la seconda puntata

UN VIDEO SCATENA LE POLEMICHE DEL PUBBLICO - Stanno facendo discutere sul web le immagini della sfuriata avuta da Nicola verso la sua fidanzata Sara a Temptation Island. Il nuovo falò ha portato notizie che non sono affatto piaciute al calciatore, in particolare Nicola non ha tollerato le immagini della fidanzata Sara intenta a fumare cosa che lei ha sempre evitato soprattutto visto il grande fastidio che lui prova verso le donne che fumano. "Tu sai che ti ho sempre detto che una donna che fuma non riuscirei nemmeno a baciarla e che fai? Fumi così e ti fai vedere in tv con la sigaretta?" sbotta Nicola una volta tornato al villaggio dopo il falò. Il video è già presente su Witty e sulla pagina ufficiale sta ottenendo molte condivisioni e commenti da parte degli spettatori. (Clicca qui per poterlo rivedere)



Torna l'appuntamento con il reality show dell'estate Temptation Island su Canal 5. Nuove avventure si propongono per le coppie protagoniste di questo splendido programma che mette di fronte diverse situazioni interessanti e agli stati d'animo dei diversi protagonisti, sempre pronti a mettersi nei guai anche a causa dei provocatori protagonisti di questo reality. Staremo a vedere stasera cosa accadrà e se alcune delle coppie si ritroveranno a dividere per sempre le loro strade.

WITTY TV, I CONTENUTI SPECIALI - Non siete riusciti ad essere davanti al televisore per godervi liti, falò, gelosie e possibili addii? Niente paura, perchè ci sono altre possibilità di vedere la puntata e non perdervene neppure un attimo. Basta accendere il pc o anche dal vostro smartphone e andare sul sito ufficiale della Mediaset per lo streaming. Ma non è tutto: potete andare anche su WittyTv dove è possibile rivedere ogni puntata e integralmente, senza lunghe pubblicità, di Temptation Island e di tutte le altre trasmissioni di Maria De Filippi (come Amici, Uomini e Donne, C'è posta per te). Insomma niente paura per i fan di Temptation: potete monitorare le coppie grazie a questi portali con puntate intere ma anche extra o solo spezzoni di ciò che vi siete persi. Per chi si fosse invece perso la prima puntata o potrebbe perdere quella di questa sera o le prissime che andranno in onda niente paura! È possibile rivedere ogni puntata in due diversi modi: il primo è quello di recarsi sul sito ufficiale della Mediaset (WittyTv) nella sezione dedicata a Temptation Island e cliccare su "Puntate intere"; è però possibile rivedere le puntate anche su La5 ogni mercoledì sera.

LA PRIMA PUNTATA - Nel caso vi foste persi la prima puntata di Temptation Island 2017 e vorreste recuperarla prima della puntata di questa sera è tutto molto semplice: su WittyTv, sito collegato a quello della Mediaset, è possibile rivedere la puntata con la presentazione delle sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco quest'anno. Con Filippo Bisciglia alla conduzione, conoscerete Camilla e Riccardo, Francesca e Ruben, Francesco e Selvaggia, Veronica e Antonio, Sara e Nicola e infine Valeria e Alessio. Nella prima puntata non sono mancate scenate di gelosia e tante lacrime, ma anche conferme e molte insicurezze. Grandi protagonisti anche i tentatori in questa prima puntata che darà il là ai colpi di scena che ci attendono nella puntata di questa sera.

