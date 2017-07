Temptation Island 2017 / Seconda puntata, anticipazioni e diretta: Riccardo e Camilla via insieme?

Temptation Island 2017

TEMPTATION ISLAND 2017, SECONDA PUNTATA: COPPIE IN CRISI E COLPI DI SCENA

VALERIA E ALESSIO LASCIANO IL PROGRAMMA? – Non solo Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Nella seconda puntata di Temptation Island 2017, in onda questa sera su canale 5, anche Valeria Bigella potrebbe chiedere il confronto con il fidanzato Alessio Bruno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è fidanzata con Alessio da cinque anni ma i due sono entrati subito in crisi a Temptation island 2017. A mettere in dubbio il loro rapporto è stato Alessio che, parlando con la single Carmen Rimauro, ha espresso i suoi dubbi su un futuro insieme a Valeria. Per quest’ultima è stato un colpo durissimo al punto che, delusa, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di restare nel villaggio per guardare Alessio flirtare con Carmen. “Se la vuole conoscere lo faccia fuori”, ha sbottato la Bigella dicendosi pronta a lasciare il programma perché ha già visto troppo. Dopo il falò di questa sera, dunque, Valeria chiederà d’incontrare subito il fidanzato? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

RICCARDO E CAMILLA, IL FALO'... VIA INSIEME? - Stasera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 2017, trasmessa su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa. Filippo Bisciglia, sarà nuovamente alle prese con le dinamiche delle sei coppie in “gara” che hanno deciso di partecipare al docu-reality per mettere in discussione le loro relazioni d'amore. Anche il nuovo appuntamento di oggi, lunedì 3 luglio, si presenterà fortemente ricco di colpi di scena e di sviluppi amorosi interessanti. Riccardo Gismondi per esempio, avrà modo di affrontare il falò faccia a faccia con la sua fidanzata, la giovane Camilla Mangiapelo: come andrà a finire? La coppia, già durante la prima puntata d'esordio, ha mostrato qualche piccolo cedimento e, anche sul web, le polemiche si sono susseguite una dietro l'altra. L'ex tronista ha mostrato dell'interesse nei confronti di Simona Solimeno, ex corteggiatrice di Claudio D'Angelo durante la scorsa edizione di Uomini e Donne e, com'è noto ai fan del programma, tra Camilla e Simona vi è una grande amicizia. Anche il fratello della Solimeno ha confermato che tra loro l'amicizia continua e, a giustificazione dell'accaduto, ha affermato che le lacrime di Camilla erano dovute più per la situazione che per una effettiva gelosia nei confronti della sorella. Ed infatti, Riccardo ha avuto modo di approcciarsi a lei ma, il loro contatto appariva estremamente confidenziale senza nessuna ombra di malizia: come finirà?

FRANCESCO E SELVAGGIA SPOSI? VALERIA E ALESSIO IN GRAVE CRISI - Questa amicizia però, ha fatto immediatamente allertare il popolo della rete che ha puntato il dito contro i tre: sono d'accordo? Se così fosse stato, probabilmente Riccardo e Camilla sarebbero rimasti in gioco per più tempo, non trovate? Ed invece stasera, assisteremo in prime time al loro falò-confronto e, in base alle primissime anticipazioni, pare che la coppia senza ombra di dubbio uscirà insieme. Come andrà a finire invece per le altre coppie rimaste in gara? Quest'anno, quasi tutte mostrano notevoli problemi e crisi. Francesco e Selvaggia per esempio, sono quelli che più hanno colpito il popolo della rete, grazie anche alle battute di lui e l'essere un po' “coatto” di entrambi. Il popolo della rete, pensa ancora a lei che, prima di salutare il fidanzato per raggiungere il villaggio, ha esclamato: "Vai, vai ghirlandone". Per molti però, la coppia durante Temptation si sarebbe addirittura sposata! Tra le altre coppie, grave crisi anche per Valeria e Alessio con lui che, parlando della fidanzata, senza mezzi termini ha affermato: "Io sto benissimo senza di lei. Mi manca più il gatto della mia ragazza. Non sono sicuro che il nostro sia un rapporto che valga la pena di essere vissuto. Bella com'è, dovrebbe farmi sentire male ma non è mai successo. A volte vorrei dirle di farsi la valigia e andarsene a casa. Il forte della coppia sono io e ci sguazzo in questo ruolo. Non mi incuriosisce più nulla di lei. Appiattisce tutto, pure a letto. A volte manifesto allergia a stare con lei. Ho paura di rovinarmi la vita". Parole pesantissime che sicuramente, stasera avranno piena evoluzione.

ASCOLTI BOOM PER L'ESORDIO, STASERA SI REPLICA? - Problemi anche per Ruben e Francesca e le mancate reazioni costanti di lui, nonostante le parole di cattivo gusto di lei: "Stiamo insieme da più di 2 anni, ma non so se lo amo. Niente farfalle nello stomaco, non lo stimo, non mi sento protetta da lui, mi innervosisce in ogni suo gesto e meno male che finalmente qui sono sola", ha dichiarato Francesca durante il primo confessionale con la produzione di Temptation Island. Meno in “pericolo” Veronica e Antonio in quanto, lei dovrà solo superare lo “scoglio” dei figli di lui, nati dalle due precedenti relazioni d'amore con altre donne. Aria di crisi anche per Sara e Nicola, avranno sicuramente molte cose da dire anche perché si è palesata l'ombra di un tradimento che la ragazza avrà modo di approfondire. Cosa accadrà? Le anticipazioni del nuovo appuntamento di oggi, 3 luglio 2017, ci parlano di una puntata ancora carica di colpi di scena, emozioni, scenate e momenti di “puro” panico. Gli ascolti del primo appuntamento hanno regalato a Temptation Island la vittoria piena della serata e, dato il cast molto interessante, ci aspettiamo che stasera il successo verrà replicato.

