Anticipazioni Un posto al sole, puntata 3 luglio: Serena delude i fan, presto tradirà Filippo con Claudio?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ROBERTO DIVENTERÀ PERICOLOSO? ANTICIPAZIONI 3 LUGLIO

SERENA E LA DELUSIONE DEI FAN - Il comportamento di Serena nelle ultime puntate di Un posto al sole è oggetto di grande discussione tra i fan di Un posto al sole, delusi per il suo scandaloso avvicinamento a Claudio. Tale relazione, che a questo punto appare inevitabile, è perfino più discussa e criticata del triangolo formato tra Marina, Matteo e Roberto che ormai non stupisce nessuno: si sta ripetendo, infatti, quanto accaduto circa un anno fa con Miriam per una delle coppie che in passato si è fatta ripetutamente del male (ma perché si sono sposati?). Vedere Serena perdere il controllo delle sue azioni in occasione di un breve periodo di lontananza del marito è motivo di grande discussione tra i fan della soap partenopea, convinti che Sartori non si meriti tutto questo: "E meno male che le scapestrate erano le gemelle. Serena ricordati che hai un marito e una figlia! Filippo non se lo merita, è un marito d'oro" , "Povero Filippo, è troppo buono non di merita questo"

Dopo la brutta sorpresa relativa alla cancellazione della puntata dello scorso venerdì, Un posto al sole tornerà questa sera per un doppio episodio che ripartirà dal confronto tra Roberto e Matteo. Vedere il suo rivale proprio a Palazzo Palladini per incontrare Marina, manderà Ferri su tutte le furie e lo spingerà a dirigersi verso la cassaforte del suo studio. Qui prenderà l'arma in essa depositata e si metterà alla disperata ricerca del rivale: lo troverà? E con quali conseguenze? La prima dello spettacolo teatrale di Gigi Del colle si avvicinerà e anche Sandro parteciperà ad una delle ultime prove per vedere i progressi di Claudio: la situazione metterà a disagio Serena, soprattutto a causa delle freddezza tra il fratello di Filippo e il suo attuale compagno.

Raffaele ed Eugenio discuteranno sulla scelta del nome da dare al piccolo in arrivo e i loro pareri saranno molto diversi. Il marito di Ornella continuerà ad insistere affinché il nascituro si chiami proprio Raffaele, mentre il Magistrato non ne vorrà sapere di tale opzione. Anche al Vulcano non mancheranno le occasioni di attrito: Arianna sarà contraria all'abitudine di Renato di segnare in un foglio le sue consumazioni, mentre Andrea sarà di parere contrario cercando di mediare tra la moglie e il proprietario. Tale diverbio renderà necessario l'intervento di Silvia, chiamata a placare gli animi: riuscirà ad evitare che la situazione degeneri?

© Riproduzione Riservata.