ANTICIPAZIONI UNA VITA/ Puntata 3 luglio: Susana tra due fuochi, accetterà di perdonare Juliana?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 LUGLIO

PROSEGUE LO SCONTRO TRA SUSANA E LEANDRO - Arriverà finalmente il momento della pace tra Leandro e Susana nelle trame di Una Vita della prossima settimana? Chi pensava che la notizia relativa alle vere origini di Victor avrebbe fatto bene in famiglia purtroppo resterà deluso: anche oggi 3 luglio, infatti, Susana non avrà nessuna intenzione di abbassare le difese, finendo per deludere ulteriormente il figlio e il nipote. Anche lei, infatti, verrà invitata alla merenda organizzata in Cioccolateria per annunciare a tutti gli abitanti del quartiere le vere origini del ragazzo. Ma, dopo qualche riflessione, la proprietaria della sartoria deciderà di non parteciparvi, finendo per deludere ancora una volta tutta la sua famiglia. Il comportamento di Susana purtroppo in futuro obbligherà il figlio e Juliana ad una decisione definitiva per il futuro, necessaria per allontanarsi dalle tante tensioni. Non va escluso però che tra diversi mesi le cose possano cambiare, grazie ad un'altra incredibile notizia in arrivo dal passato...

NUOVA MINACCIA PER RAMON - Dopo la sorpresa di ieri sera per il doppio episodio, Una Vita tornerà questo pomeriggio su Canale 5 nel suo tradizionale orario delle ore 14:10. Si ripartirà dalla compromessa situazione all'interno della famiglia Palacios, a causa delle continue menzogne di Ramon: l'uomo ha raccontato una serie di fantasiose storie a Trini, finendo soltanto per spazientirla. Ma la situazione potrebbe presto sfuggirgli di mano: mentre si troverà davanti a Leandro, arrivato per raccontare la verità sulle vere origini di Victor, Ramon riceverà un quotidiano macchiato di sangue dove leggerà la notizia della morte di Duran. D'ora in avanti anche Trini e Maria Luisa saranno quindi in pericolo?

Mauro riceverà tramite Fabiana un sorprendente invito da Cayetana: dovrà recarsi ad Acacias 38 per discutere con la dark lady di qualcosa di importante. Prima di tale incontro, però, l'ispettore vorrà mettere le cose in chiaro con Oliva: lo informerà di essere venuto a conoscenza della sua tresca clandestina con Cayetana e di essere pronto a diffondere la notizia se il segretario non seguirà le richieste di Teresa. Quest'ultima però avrà ben altro a cui pensare: Humilidad continuerà a fare pressioni con lei affinché le sia d'aiuto nei preparativi per le nozze ma la maestra non sarà in grado di aiutarla. Tra le due donne avrà luogo un brutto diverbio, in seguito al quale Teresa metterà le cose in chiaro...

