UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio Manetti pensa ancora a Gemma Galgani? (Trono Over)

Gemma Galgano a Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER 3 LUGLIO

GIORGIO MANETTI, NUOVA FRECCIATINA A GEMMA GALGANI – Giorgio Manetti, sulle pagine del settimanale Di Più torna a parlare di Gemma Galgani. Il cavaliere, in questa lunga estate in cui la dama del trono over di Uomini e Donne sta vivendo la sua storia d’amore con Marco Firpo, sta svelando numerosi retroscena sul suo rapporto con lei. Dopo aver svelato di essersi sentito offeso e calpestato da Gemma e dalla sua decisione di chiudere la storia, Giorgio ha deciso di svelare nuovi dettagli sulla loro relazione. "Gemma, quando dorme, ha un po' il respiro pesante e allora io le dicevo ‘Tesoro, vado a dormire di là perché io ho il sonno molto leggero'. Un giorno però lei ha deciso di andare a dormire sul divano, perché le dispiaceva che andassi via io. Ho cercato di convincerla, ho cercato di fermarla… Poi in tv mi ha accusato di averla fatta dormire in una cuccia. Mi è dispiaciuto, non si fa. Non era una cuccia" – ha raccontato Giorgio che ha poi spiegato come il suo sogno era trovare la felicità accanto alla Galgani che, però, rovinò tutto annunciando la sua decisione di chiudere per sempre la relazione. Giorgio, infatti, ha definito il 4 settembre il giorno più brutto della sua vita. Nonostante non le avesse dimostrato tutti i suoi sentimenti, Giorgio teneva davvero a Gemma. Se non ci fosse stato Marco, dunque, tra Giorgio e Gemma sarebbe potuto scoppiare nuovamente l'amore? (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

BARBARA DE SANTI E “LA VERSIONE CRUDELIA” DI GEMMA GALGANI - Amata e odiata, stimata e derisa, Gemma Galgani è un personaggio che divide: se da una parte, infatti, c’è chi è convinto che la dama del trono over sia una persona da seguire e amare, dall’altra c’è chi non crede nella sua buona fede. Fra i suoi detrattori più convinti c’è Barbara De Santi, che ha lasciato Uomini e Donne già d qualche tempo, ma che non ha mai dimenticato quegli scontri che, a suo dire, avrebbero svelato il vero volto della dama Torinese. Negli ultimi giorni, infatti, la De Santi è tornata sui social per ribadire, ancora una volta, il suo punto di vista sulla Galgani, che dal suo punto di vista sarebbe colpevole di mostrare al pubblico soltanto una parte della sua personalità e di tenere ben nascosto il suo lato più oscuro. Per avvalorare la sua tesi, in particolare, l’ex dama ha condiviso un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Nuovo che metterebbe in evidenza le contraddizioni, ma soprttutto la doppia personalità della Galgani: “Mi fa sorridere che dedichino un articolo a Gemma in love e a fianco ci sia la versione Crudelia di lei ahahah ps la seconda versione è quella vera”, dice la dama sui social.

“A Uomini e Donne nessuno ci dà un copione, ma lei il copione se lo fa da sola. È autrice di se stessa, si è creata un personaggio”, queste le dichiarazioni di Barbara De Santi, che qualche tempo fa è stata intervistata dal settimanale Nuovo. Nelle sue parole, anche le offese ricevute dalla Galgani: “Affermava che io frequentassi un uomo sposato, che interferissi fra lui e la moglie e che suonassi il piffero”, ha detto l’ex dama, che in realtà e un’insegnante di clarinetto. Nelle sue parole, anche un’accusa molto forte: “Gemma è verbalmente violenta, mi ha suggerito di ritoccarmi il cervello, che un manrovescio ricevuto nel passato mi stava bene e che lei stessa avrebbe voluto farmi nera”. Se siete curiosi di visualizzare il post dell’ex dama di Uomini e Donne, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.