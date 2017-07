UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Marco e Federica: prove di riavvicinamento? (Trono Classico)

Soleil Sorgè e Luca Onestini a Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: MARCO CARTASEGNA E FEDERICA BENINCA’, PROVE DI RIAVVICINAMENTO – Marco Cartasegna e Federica Benincà sono stati due dei protagonisti della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. I due si sono detti addio dopo poco meno di un mese dal giorno della scelta deludendo i fans che avevano creduto nel loro rapporto. Oggi, però, sembrano esserci segni di riavvicinamento tra i due. Federica, infatti, su Instagram Stories, come fa sapere il portale News UeD, ha pubblicato un post che sembra un messaggio rivolto proprio all’ex tronista milanese. “Ma se vuoi stravolgerti la vita, vieni a cercarmi”, ha scritto l’ex corteggiatrice che ha poi aggiunto la frase di una canzone di Biagio Antonacci – “E se è vero che ci sei batti un colpo, amore mio”. Marco e Federica, dunque, hanno deciso di riprovarci? Tra i due non ci sono stati veri litigi e non sono mai volate offese. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice si erano lasciati di comune accordo non essendo riusciti a trovare un punto d’incontro. Parlando della rottura con Marco, infatti, Federica aveva detto: “Abbiamo ritmi diversi, modi diversi di vedere le cose, affrontavamo anche le discussioni in maniera diversa”. I due avranno, dunque, deciso di darsi una seconda possibilità? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SOLEIL E LUCA PIÙ INNAMORATI CHE MAI. E I FAN ESULTANO! - Sin dal loro primo giorno insieme, Soleil Sorgè e Luca Onestini non hanno mai fatto mancare ai tanti fan del trono classico gli aggiornamenti costanti sulla loro vita di copia; non c’è da meravigliarsi, quindi, se nelle ultime settimane la loro momentanea lontananza ha fatto temere il peggio ai tanti follower, che in preda al panico hanno ipotizzato che fra i due potesse esserci una crisi. Dopo la smentita a mezzo social dell’ex tronista, però, si sono finalmente calmate le acque e sui profili instagram dei due protagonisti ogni cosa, almeno per il momento, sembra essere tornata al posto giusto. E poco importa se dal racconto delle IG i due appaiono ancora distanti: per i follower, infatti, non c’è nulla che possa distruggere un amore così forte. “Sono felici e innamorati alla faccia dei rosiconi e morti di fama”, “Per fortuna non era vero nulla, anzi! Adesso non resta che augurare alla coppia lungo amore”, “Bellissimi, lo sapevo che non sarebbe finita”.

Pericolo scampato, quindi: Luca e Soleil, al contrario degli ultimi rumors, sono ancora più innamorati che mai. Ma cosa tiene i due fidanzatini così distanti? Probabilmente i tanti impegni di Luca Onestini, che nelle ultime ore è stato il protagonista di una “rumorosissima” serata in discoteca in compagnia delle sue fan. Sui social, inoltre, i bene informati rivelano di una vacanza che nei prossimi giorni potrebbe riunire i due piccioncini in Sardegna. La crisi è solo un lontano ricordo?

© Riproduzione Riservata.