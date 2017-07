VALERIA E ALESSIO/ Un possibile tradimento: i due si molleranno? (Temptation Island 2017)

Valerio e Alessia a Temptation Island 2017

VALERIO E ALESSIA, INCREDULE DICHIARAZIONI PER LEI (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017

La prima puntata della quarta edizione di Temptation Island 2017, andata in onda lunedì scorso, ha registrato il record di ascolti. In effetti è stata una puntata ricca di colpi di scena: tante sono state le coppie che, al primo battito di ali, hanno messo in dubbio il buon andamento del proprio rapporto. Abbiamo visto fidanzati rinnegare il vissuto con quella che, fino a poco tempo prima, era la loro dolce metà. Abbiamo visto maschi pendere dalle labbra di ragazze che vantano, innegabilmente, buone doti dal punto di vista estetico. Abbiamo visto lacrime a volontà in proporzione alla facilità con cui si perde il senno di fronte ad una scollatura e delle gambe chilometriche. Non si mette in dubbio che vi siano dei problemi irrisolti di fondo..ma davvero, a volte, ci si stupisce di quanto sia facile perdere la bussola, evitando di parlare di questi ultimi. È il caso della coppia formata da Valeria Bigella ed Alessio Bruno: lei, durante la prima puntata, è apparsa molto controllata e decisa a rimanere fedele ed a non mancare di rispetto in alcun modo al proprio fidanzato.

Lo stesso non si può dire di Alessio che ha passato gran parte del tempo con la tentatrice Carmen Rimauro, ovvero un ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Alessio, oltre a passare molto tempo con la tentatrice, si è lasciato andare ad affermazioni un po' pesanti sul suo rapporto con Valeria: tra di queste la più grave, secondo il nostro parere, è che ha affermato che gli manca più il suo gatto che lei in quel contesto. Inoltre il ragazzo ha molto criticato Valeria per la sua mancanza di decisione, in quanto lei ha sempre affermato di volerlo lasciare senza mai concretizzare la cosa e perdendo così credibilità. Valeria ha assistito incredula a tutte le affermazioni del suo pseudo fidanzato cercando di rimanere calma, solo in seguito si sarebbe sfogata con le compagne di avventura.

VALERIO E ALESSIA, UN PRESUNTO TRADIMENTO? - Nella puntata di questa sera di Temptation Island secondo le anticipazioni, Valeria vorrebbe avere il confronto immediato ed abbandonare da sola il programma. Ad avvalorare la sua decisione potrebbe esservi un secondo fattore: alcuni gossip circolanti nelle ultime ore vedrebbero Alessio e Carmen, la tentatrice che l'ha stregato, finiti a fare l'amore dietro le quinte e lontani da telecamere indiscrete. Se davvero fosse così Valeria dovrebbe assolutamente lasciare il programma da sola e subito... chissà se ascolterà, in caso, questo consiglio o deciderà di perdonarlo. Non ci resta che scoprirlo guardando, lunedì sera, la seconda puntata del reality. Vi auguriamo in anticipo una buona visione!

© Riproduzione Riservata.