VERONICA E ANTONIO/ L’avvicinamento a Camillo non piace ad Antonio: cosa reagirà? (Temptation Island 2017)

VERONICA E ANTONIO, UNO SCOGLIO DEL PASSATO DA SUPERARE (TEMPTATION ISLAND, PUNTATA 3 LUGLIO 2017) -

Il reality dell'estate, Temptation Island, è arrivato ormai alla sua quarta edizione e, con esso, anche la voglia di mettere alla prova i sentimenti. Già dalla prima puntata, andata in onda lunedì 26 giugno 2017, i telespettatori a casa hanno potuto cominciare a farsi un'idea delle coppie, del potenziale che caratterizza le relazioni e delle dinamiche apparenti all'interno di queste ultime. Durante la prima puntata si è avuto il modo di capire chi preferisce chi, quali sono le conoscenze che potrebbero avere un bel seguito, chi è evidentemente innamorato della propria metà e chi più ne ha più ne metta. È stato un inizio davvero scoppiettante e, a contribuire ad esso, vi è anche la coppia formata da Veronica ed Antonio.

I due, che si sono conosciuti sui social, sono fidanzati da un anno e mezzo e partecipano al reality per capire se possono andare avanti con la loro relazione in quanto Antonio ha due figli da due donne diverse. Questa è una cosa sul quale Veronica si è sempre sentita insicura, poiché per Antonio vorrebbe essere l'unica e la sola donna della vita ma, naturalmente, questo non è possibile. Antonio, dal canto suo, vuole capire se la ragazza sia pronta o meno a farsi carico del suo passato. Durante i primi giorni Veronica si avvicina molto al tentatore Camillo Agnello, ex volto di Uomini e Donne, con il quale instaura un feeling reciproco molto interessante.

Al ragazzo Veronica racconta diverse cose, anche molto personali, che fanno infuriare non poco Antonio. La ragazza ha infatti raccontato che molto spesso, durante l'intimità, Antonio viene chiamato dalla moglie ed afferma che questa cosa la blocca. non riuscendo ad andare avanti nel rapporto. Naturalmente Antonio è molto rammaricato della cosa, poiché non tollera che la sua ragazza vada a raccontare cose loro intime ad un ragazzo che, sostanzialmente, è un estraneo. La reazione di Antonio non ha tardato ad arrivare: il giovane non riesce a capire come Veronica non riesca a scindere le sue cose ovvero il presente, lei, ed il passato rappresentato dalle sue due ex compagne. Siamo curiosi di capire come andrà a finire tra loro.

ANTONIO COME PRENDERA' L'AVVICINAMENTO DI VERONICA VERSO CAMILLO? - C'è molta curiosità sull'evolversi della situazione che si è venuta a creare tra Veronica, Antonio e Camillo. Quest'ultimo, infatti, ha ben capito le ragioni di Veronica la quale soffre la mancanza di attenzioni da parte di Antonio che, com'è giusto che sia, ha due figli di cui occuparsi. Il tentatore ha compreso su cosa premere per far capitolare Veronica che, ad ogni modo, sembra essere colpita dal ragazzo definendolo il più intelligente ed interessante tra i ragazzi del villaggio. Questa storia, infatti, ha tutti gli ingredienti per appassionare gli spettatori da casa. Veronica, potrebbe anche scegliere di uscire con Camillo, con il quale sembra esserci una buona intesa. Per vedere come proseguirà questa interessante situazione tra i due fidanzati non ci resta che sintonizzarci, questa sera, su Canale 5 a partire dalle 21 circa. In anticipo auguriamo a tutti una buona visione, non perdetevi questa puntata ricca di colpi di scena!

