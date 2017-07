VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA/ Su Rai 4 il film con Brendan Fraser (oggi, 3 luglio 2017)

Viaggio al centro della terra

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 3 LUGLIO 2017: IL CAST - Viaggio al centro della terra, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 3 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere avventura e fantascienza con il titolo in lingua originale Journey to the Center of the Earth. Si tratta di un film americano del 2008 per la regia di Eric Brevig e con il soggetto tratto del celebre romanzo di Jules Verne, nel cast ritroviamo Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem e Seth Meyers. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 3 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Nella città di Boston vive un esperto vulcanologo di nome Trevor che da diversi anni collabora con prestigiosi istituti per decifrare l’attività dei più grandi vulcani presenti nel mondo allo scopo di prevenirne eventuali eruzione e di capire cosa ci sia negli strati molto in profondità. Trevor si rende conto che ci sono delle anomalie sui segnali relativi ad un vulcano sull’isola dell’Islanda, notoriamente conosciuta come una vera e propria patria dei vulcani. Mentre si sta interessando alla cosa sente suonare il campanello della propria porta, si tratta della propria cognata che non vedeva da lungo tempo.

La donna è in partenza per un viaggio e ha chiesto al povero Trevor di badare al figlio Sean che ormai lo zio non vedeva da ben sei anni. Una lontananza dovuto anche alla drammatica scomparso del fratello di Trevor, Max, nonché padre di Sean mentre stava definendo delle importanti ricerche proprio in Island. Non avendo avuto modo di interagire tra di loro negli ultimi anni, Trevor decide di tirare fuori un vecchio pacchetto appartenuto al fratello all’interno del quale sono presenti una serie di oggetti che gli sono appartenuti tra cui il romanzo di Jules Verne, Viaggio al centro della Terra.

Max era letteralmente ossessionato da questo romanzo al punto che aveva condotto tantissime ricerche, convinto che Verne avesse effettivamente trovato il modo di esplorare il centro della Terra. Sfogliando il libro, Trevor che era sempre stato scettico in merito a questa possibilità, si rende conto che in effetti ci sono diversi appunti quanto mai dettagliati che sembrano portare all’Islanda. A questo punto Trevor decide di partire alla volta dell’isola europea portando con se il nipotino. I due raggiungono un avamposto dal quale non arrivavano più segnali circa l’attività di un vulcano ed in particolare conoscono la bionda Hannah che farà loro da guida per raggiungere il cratere. Mentre si trovano sul cratere arriva un violento temporale che li induce ad entrare in una grotta che manco a dirlo sarà l’ingresso per raggiungere il centro della Terra per quella che sarò una incredibile avventura.

