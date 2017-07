ALDO, GIOVANNI E GIACOMO SI DIVIDONO?/ Trio comico in crisi: nuove voci, ma il gruppo non smentisce

Aldo, Giovanni e Giacomo

Nuovi voci sul possibile scioglimento del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Il feeling non è più quello di una volta, anzi sarebbero arrivati proprio ai ferri corti. L'indiscrezione è di Novella2000, ma i rumors sono rimbalzati nuovamente e non si tratta di un buon segnale per i fan dei tre comici. Il pensiero di una divisione sarebbe concreto: lo ha scritto il settimanale, secondo cui la responsabilità della crisi è imputabile al complicato rapporto tra Aldo Baglio e Giovanni Storti. Se Giacomo Poretti può essere considerato tranquillo e tollerante, lo stesso non si può dire di Aldo, che fatica a sopportare le scelte che Giovanni vuole imporre a discapito dei suoi colleghi. Proprio Giacomo sembra avere in mano il futuro del trio comico: a lui spetta il gravoso compito di "intermediario" tra le parti, deve cioè fare da paciere per provare ad appianare le divergenze tra i due compagni. Non è la prima volta che si parla dello scioglimento di Aldo, Giovanni e Giacomo: qualche anno fa era circolata qualche voce, che fu poi smentita proprio da Giacomo. «Un gossip inesistente. Alla faccia di chi fece quei titoli drastici, festeggiamo invece un bel compleanno insieme al pubblico», dichiarò a Repubblica in occasione della celebrazione dei loro 25 anni di carriera.

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO IN CRISI: SI DIVIDONO?

IN PRINCIPIO FURONO ALDO E GIOVANNI

Crisi transitoria o Aldo, Giovanni e Giacomo si divideranno davvero? Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni non sono state né confermate né smentite dai diretti interessati. I fan del trio comico devono dunque convivere con il timore di una separazione dei loro idoli. Le tensioni tra Aldo e Giovanni potrebbero portare allo scioglimento, ma proprio questo aspetto della vicenda suona strano ai fan, perché al principio c'è stato proprio il loro rapporto. Hanno studiato insieme danza mimica e frequentato la scuola di melodramma del Teatro Arsenale di Milano. Diplomatisi ad un anno di distanza l'uno dall'altro, Giovanni e Aldo hanno preso parte a diversi spettacoli di cabaret. Il trio si è formato nel 1985, anno dell'incontro con Giacomo, che viene invitato a prendere parte a degli sketch. Nacque così il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che debutta in teatro nel 1991. Lunga la loro carriera insieme e proprio l'idea che sia al capolinea preoccupa i fan.

