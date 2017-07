ANNALISA/ La cantante laureata in Fisica che ha scelto di seguire la musica (Una serata Bella per te, Gianni)

Annalisa

SI FA CONOSCERE GRAZIE AD AMICI

Anche Annalisa sarà tra gli ospiti di Una serata bella per te, Gianni, il programma che Rete 4 ha voluto dedicare al noto cantautore. Nata a Savona nell'agosto del 1985, Annalisa si è rivelata al grande pubblico nel 2011, quando ha partecipato alla decima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel corso di quella edizione l'artista ligure è riuscita a segnalarsi per la capacità espressiva e per le doti vocali, raggiungendo infine un lusinghiero secondo posto. Proprio dal talent show di Canale 5, Annalisa ha quindi preso slancio per una carriera che ne ha confermato appieno le potenzialità.

Ha iniziato a coltivare il suo talento quando ha deciso di affidarsi a Daniela Satragno, insegnante di canto che è riuscita ad affinarne le doti, insegnandole in particolare a controllare il mezzo vocale. La sua voce estremamente pulita si è in seguito rivelata ideale per il genere scelto, un pop di carattere internazionale che le ha permesso di affermarsi sul mercati, non solo quello tricolore. Tra coloro che le hanno fornito motivi di ispirazione Annalisa non esita a indicare Björk, Nick Cave, i Portishead, Joni Mitchell, PJ Harvey, i Subsonica, i Sigur Rós, i Radiohead e Cristina Donà.

Della sua vita privata non si sa molto, se non quello che lei stessa ha voluto raccontare con un suo scritto sul Corriere del Mezzogiorno in occasione dell'ultimo San Valentino. Ha infatti voluto ricordare il suo primo amore, avuto nel periodo immediatamente successivo all'adolescenza, un rapporto per lei tramutatosi presto in un incubo, a causa dei tradimenti del suo ragazzo. Nel corso di un'intervista concessa a Gioia ha invece affrontato il tema della sua timidezza, affermando che è ormai una sua inseparabile compagna di vita. Tanto da vivere con una certa apprensione i momenti in cui ha l'impressione di essere riconosciuta per strada. Inoltre ha voluto sottolineare il suo fastidio per la domanda, ormai ricorrente, sui motivi che spingono una laureata in fisica come lei a scrivere canzoni.

ANNALISA, COSA SUCCEDE ALLA FINE DI UN TALENT

Nella stessa intervista ha poi ricordato di aver tentato la sorte anche a X Factor, senza però riuscire a essere ammessa al talent show di Sky, che comunque con ogni probabilità non avrebbe modificato le sue vicende attuali. Ha invece sottolineato come la fine di queste trasmissioni significhi per chi vi ha partecipato una sorta di limbo, in quanto tutti si attendono grandi cose, mentre per poterle effettivamente realizzare servirebbe più tempo di quello concesso. Inoltre, è necessario saper cogliere l'attimo e capitalizzare il pubblico calamitato nel corso dello show, per impedire che i fans se ne possano andare, attratti da una nuova proposta.

A proposito della sua partecipazione ad Amici, Annalisa ha poi affermato di non essersi mai posta il problema di cambiare per cercare di piacere, bensì quello di scrivere testi non più soltanto per se stessa, ma anche perseguendo lo scopo di trovare un codice comune con il pubblico da casa.

