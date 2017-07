ARDENNE 44: UN INFERNO/ Su Rai Movie il film diretto da Sydney Pollack con Burt Lancaster (30 luglio 2017)

Il film in onda su Rai Movie alle ore 23.25

IL CAST DEL FILM

Ardenne 44: un inferno andrà in onda su Rai Movie nella seconda serata di oggi, domenica 30 luglio, alle ore 23.25. E’ un film bellico diretto nel 1969 da Sydney Pollack (La mia Africa, Tootsie, I tre giorni del condor) ed interpretato da Burt Lancaster (Piombo rovente, Da qui all'eternità, Sfida all'OK Corral), Peter Falk (Angeli con la pistola, La storia fantastica, la serie tv de Il tenente Colombo) e Patrick O'Neal (Trappola in alto mare, Come eravamo, Qualcuno da odiare). Falk e O'Neal si ritroveranno in seguito sul set di Colombo, dove il secondo interpreterà per ben due volte, nel 1972 e nel 1978, il ruolo dell'assassino.

ARDENNE '44: UN INFERNO, LA TRAMA

Nelle Ardenne, in Belgio, durante la Seconda Guerra Mondiale un piccolo gruppo di soldati, agli ordini del Maggiore Abraham Falconer (Burt Lancaster), viene chiamato a presidiare un castello antico contro l'avanzata dei tedeschi. Oltre ad avere un'importanza strategica per la sua posizione, il castello è ricco di opere d'arte. Il Capitano Lionel Beckman (Patrick O'Neal), esperto d'arte, non vuole lasciare il castello in mano agli avversari ma neppure correre il rischio che le preziose collezioni in esso contenute vengono danneggiate, per cui preferirebbe non coinvolgerlo in una battaglia, ma Falconer decide comunque di installarsi all'interno del maniero e farne la base per i suoi uomini. Al castello vive ancora il Conte (Jean-Pierre Aumont), con la giovane moglie Therese (Astrid Heeren), che viene convinto a forza dal Maggiore a cedere il maniero ai suoi uomini. Questi però non si interessano degli oggetti d'arte, preferendo trascorrere l'attesa dell'arrivo dei tedeschi nel bordello del paese vicino. Il Maggiore Falconer sembra avere più attenzioni invece per Therese, che seduce sotto lo sguardo apparentemente indifferente del Conte. Quest'ultimo si prende però la sua sanguinosa rivincita quando, uscito dal castello grazie ad un passaggio segreto ignoto ai soldati, corre incontro ai tedeschi per aprire loro le porte della sua fortezza.

