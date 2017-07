ARISA/ Alla ribalta con L’esercito del selfie in questa estate 2017 (Una serata Bella per te, Gianni)

Arisa

UN'ARTISTA AUTODIDATTA

Tra gli ospiti di Una serata Bella per te, Gianni, in onda stasera su Rete 4, ci sarà anche Arisa. Alla ribalta grazie a L'esercito del selfie, singolo diventato ufficialmente tormentone dell'estate 2017 in cui canta insieme a Lorenzo Fragola, Arisa ha partecipato al Wind Summer Festival, che si è svolto a Roma nel mese di giugno. Al momento sogna una famiglia, ma non esclude di poter tornare in televisione come attrice o conduttrice. Attualmente è impegnata con il suo tour, le cui date italiane sono previste almeno fino a settembre.

La particolarità di Arisa, apprezzata fin da subito nel lontano 2009 nella categoria giovani di Sanremo con Sincerità, è che ha studiato canto da autodidatta. Il sentimento che prevale spesso nei suoi testi è quello di aver sempre a cura l'amore per se stessi e per gli altri, di guardare sempre il lato positivo anche nelle situazioni più avverse.

Arisa ha alle spalle diverse esperienze nel mondo della televisione, come la partecipazione alla conduzione del 68° Festival di Sanremo, presentato da Carlo Conti con la partecipazione di Emma e, per l'appunto, Arisa. I più appassionati la ricorderanno nel talent show X-Factor, in quanto per diverse edizioni è stato un gradito membro della giuria. La cantante, nata a Genova nell'agosto del 1985, ha pubblicato ben sette album a partire dal 2008 con Warner Music Italia: tra i più recenti sono da citare album come Guardando il Cielo, uscito nel 2016; per non parlare di Amami, Se vedo te e Malamorenò.

ARISA, GLI IMPEGNI OLTRE LA MUSICA

Arisa, impegnata nel sociale grazie a concerti ed eventi in favore dei terremotati dell'Abruzzo del 2009, vanta diverse collaborazioni con altri artisti come J.Ax e Fedez, Tricarico e Club Dogo. Arisa ha anche dimostrato il suo talento anche nel cinema e nel doppiaggio: ne La verità, vi spiego, sull'amore (un film diretto da Max Croci) canta la colonna sonora del film, mentre in Colpi di Fulmine di Neri Parenti è nel cast ufficiale nei panni di Tina. Inoltre, Arisa presta la voce a Lucy Wilde in Cattivissimo me 3.

