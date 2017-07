BELEN RODRIGUEZ/ News: la modella insegue il grande sogno americano (oggi, 30 luglio)

Belen Rodriguez (Instagram)

IL GRANDE SOGNO AMERICANO

Belen Rodriguez continua a sorprendere i suoi milioni di fan, che di recente sono rimasti sorpresi dalla sua dichiarazione pubblicata nei social network. Dopo avere seguito i suoi movimenti durante le vacanze ad Ibiza ed essersi incuriositi riguardo la sua vita sentimentale, questa volta lovers e haters della showgirl più chiacchierata d'Italia sono stati informati di una incredibile novità per quanto riguarda la carriera professionale di Belen. Lei stessa ha infatti dichiarato: "Buona sera a tutti! Anche se per me qua è mattino...... sono partita ieri dall'Italia per realizzare un sogno bellissimo che fra poco vi racconterò! E questo lo devo anche a voi, quindi chiudo gli occhi e lo faremo insieme, da italiana! Perché mi avete adottata da anni e il mio sangue è vostro!!!! festeggio insieme a voi questi 6 Milioni e brindo a questo nuovo lavoro!!!! #6milioni #belen #grazieatuttivoi" (clicca qui per vedere la foto e leggere i tantissimi commenti ad essa rivolti).

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA MODELLA A LOS ANGELES, PER QUALE MOTIVO?

La dichiarazione di Belen Rodriguez ha comprensibilmente smosso la curiosità dei suoi fan, che subito le hanno chiesto a cosa si riferisse parlando di 'sogno bellissimo'. Qualcuno ha pensato si trattasse di un ruolo nel mondo del cinema, dichiarazione che è stata prontamente smentita dalla conduttrice di Tu si que vales: "Non è un film! Ma un gran bel lavoro" ha replicato a chi le chiedesse maggiori informazioni. La città nella quale la madre di Santiago si è diretta è Los Angeles, come da lei stessa specificato nel successivo scatto postato su Instagram, nel quale appare in albergo con tanto di valigie al seguito. Ma qual è il suo nuovo progetto? Archiviato il cinema, sembra probabile che esso abbia in qualche modo a che fare con il mondo della moda: la collaborazione con un noto marchio sembra essere la tesi più probabile, anche se dovrebbe trattarsi di qualcosa di davvero importante come confermato dalla stessa Belen. Attendiamo quindi maggiori sviluppi, certi che ancora una volta l'argentina ci sorprenderà.

