CIAO DARWIN 7 / Carne contro Spirito: Paolo Bonolis non stanca mai, le repliche funzionano

Paolo Bonolis, Ciao Darwin 7

CIAO DARWIN 7, COMMENTI ULTIMA PUNTATA (replica)

Non smette di stupire e divertire Ciao Darwin 7, nemmeno se si tratta di repliche. La puntata trasmessa ieri sera su Canale 5 ha appassionato milioni di fan e un numero molto elevato di internauti. Sui social network gli appassionati dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, hanno accompagnato le varie sfide a colpi di post su Facebook. Madre Natura ha risvegliato la passione del grande pubblico per Romina Mosso Morais Gomes. La bellissima modella ha catturato su di sè l'attenzione per larghi tratti della serata, anche se ci sono stati tanti altri personaggi in grado di conquistare i riflettori.

E' il caso di Fuffy, il misterioso uomo sottomesso al guinzaglio. Ciao Darwin è un programma divertente e irriverente; sui social non sono mancate le polemiche per i toni forti e la notevole dose di esibizionismo di certi concorrenti. Ma questa, d'altra parte, è la forza di uno dei programmi di punta di Canale 5.

