CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS/ Anticipazioni puntata 30 luglio: Jack ritrova suo figlio

Oggi, domenica 30 luglio, nel prime time di Raidue, torna la squadra di Criminal Minds: Beyond Borders, chiamata a risolvere nuovi casi di crimini internazionali che, puntata dopo puntata, diventano sempre più complicati. Il compito della squadra speciale dell’FBI è aiutare i cittadini statunitensi che sono stati vittime di omicidi o sparizioni in varie nazioni del mondo. I personaggi principali della serie sono Jack Garrett, un agente veterano con oltre 20 anni di servizio nell'FBI; l’antropologa Clara Seger, l’agente speciale Matthew Simmons, l’analista del gruppo Russ Montgomery e il medico legale Mae Jarvis. La squadra lavora sempre in gruppo e con l’aiuto di tutti riesce sempre a scovare la verità. Criminal Minds: Beyond Borders è una delle serie tv trasmesse da Raidue più amate dal pubblico. I telespettatori della seconda rete della Rai, infatti, apprezzano sempre i prodotti in cui c’è sempre il giallo, l’adrenalina e reati da risolvere. Cosa accadrà, dunque, nei nuovi episodi? Ecco tutte le anticipazioni.

CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 LUGLIO

JACK MESSO A DURA PROVA

Raidue propone due nuovi episodi di Criminal Minds: Beyond Borders. Nel primo episodio della serata, il cui titolo originale è “La Huesuda”, in italiano “I semi del dolore”, la squadra è chiamata ad intervenire quando una festa a Tijuana, città del Messico, finisce in modo tragico per un 18enne americano. La squadra internazionale partirà per scoprire la verità su quanto accaduto al giovane. Sul luogo, per Jack non sarà facile mantenere la calma. L’uomo, infatti, cercherà in ogni modo di essere freddo e imparziale quando si ritroverà faccia a faccia con suo figlio che lavora sotto copertura con i cartelli messicani. Nel secondo ed ultimo episodio della serata il cui titolo originale è “Pankration”, in italiano “Lotta per la vita”, Jack sarà messo ancora a dura prova. Dopo aver rivisto il figlio, nella vita dell’uomo piomberà nuovamente la moglie, disposta a tutto per scoprire dove si trovi suo figlio. Gli episodi della serie saranno visibili su Raidue o in streaming collegandovi al sito Raiplay dove basterà cliccare su Diretta e scegliere la seconda rete della Rai oppure in mobilità scaricando su smartphone e tablet l’apposita applicazione.

