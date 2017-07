DEBORAH IURATO / L'ex di Amici che incanta a Tale e Quale show (Una serata Bella per te, Gianni!)

Gianni Bella (Foto da Youtube)

LA POLEMICA CON MARIA DE FILIPPI

Tra i tanti ospiti che si esibiranno sul palco del Teatro Verme di Milano a Una serata bella per te, Gianni!, ci sarà anche Deborah Iurato, vincitrice della tredicesima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. Negli ultimi mesi, la cantante siciliana ha dispensato parole molto dure proprio nei confronti di Maria de Filippi, colpevole di averla abbandonata artisticamente dopo la vittoria ad Amici. A scatenare l'indignazione della Iurato è stata il mancato invito a partecipare alla scorsa edizione del Coca Cola Summer Festival, trasmissione realizzata proprio dalla Fascino, società gestita dalla De Filippi. Lo sfogo di Deborah Iurato è stato affidato ai canali social della giovane cantante catanese.

DEBORAH IURATO, LA CARRIERA DOPO AMICI

Deborah Iurato nasce a Ragusa nel novembre del 1991. Nel novembre del 2016 è stata protagonista di Tale e Quale show, il programma musicale di Rai Uno condotto da Carlo Conti trionfando nella finale di novembre, grazie ad un'intensa interpretazione del brano Listen, di Beyonce. La sua straordinaria voce ha incantato il pubblico in studio ed i telespettatori da casa, che non hanno esitato a televotarla. Tra le sue migliori interpreatazioni sul palco di Tale e Quale show sono da ricordare quelle di Laura Pausini, Antonella Ruggero, Aretha Franklin, Lara Fabian e tanti altri. Grazie alla vittoria del programma di Rai Uno, Deborah Iurato si è aggiudicata un premio in denaro di 25 mila euro, interamente donato a favore della Protezione Civile. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi ha pubblicato il suo primissimo EP, dal titolo Deborah Iurato, vendendo più di 50 mila copie. Nel luglio del 2016 ha collaborato con Moreno, nel brano Lasciami Andare, contenuto nell'ultimo album del rapper. Nel febbraio del 2016 ha partecipato a Sanremo assieme a Giovanni Caccamo con il brano Via da qui, arrivando terza nella classifica generale.



