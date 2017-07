DIECI PICCOLI INDIANI/ Su Rai 3 il film diretto da George Pollock con Shirley Eaton (30 luglio 2017)

Il film in onda su Rai 3 alle ore 14.30

IL CAST DEL FILM GIALLO SU RAI 3

Dieci piccoli indiani andrà in onda su Rai 3 nel primo pomeriggio di oggi, domenica 30 luglio, alle ore 14.30. E’ un film giallo diretto nel 1965 da George Pollock (Assassinio sul palcoscenico, Assassinio al galoppatoio, Kill or cure) ed interpretato da Shirley Eaton (Agente 007 - Missione Goldfinger, Cacciatori di donne, La verità quasi nuda), Hugh O'Brian (Il pistolero, Never fear, Follie d'inverno) e Fabian Forte (Pugni, pupe e pepite, Il giorno più lungo, Mister Hobbs va in vacanza). Quest'ultimo è stato, alla fine degli anni ‘50 e nei primi anni '60, un personaggio molto in vista negli Stati Uniti sia come attore che come cantante e personaggio televisivo. Alla fine degli anni sessanta la sua carriera subì un durissimo colpo, quando la sua casa discografica fu accusata di avere ritoccato la sua voce in fase di registrazione.

DIECI PICCOLI INDIANI, LA TRAMA

Dieci persone che non si conoscono fra loro si ritrovano invitate in una villa in cima ad una montagna e la casa non ha telefono ed è raggiungibile solo tramite una funivia. Una voce registrata li informa che sono stati invitati lì perchè hanno commesso colpe molto gravi e che subiranno un duro castigo. Gli ospiti cominciano davvero a morire uno ad uno, mentre una statuetta raffigurante dieci piccoli indiani tiene il conto dei morti. Una mano misteriosa infatti, dopo ogni omicidio, rimuove la statuetta di un indiano. Ben presto gli ospiti si rendono conto che l'assassino è uno di loro e questo fomenta dissapori e sfiducia reciproca. I convenuti decidono quindi di confessarsi a vicenda le proprie colpe, sperando che questo possa placare l'assassino, ma i delitti non si fermano. Fra gli ospiti vi sono anche Hugh Lombard (Hugh O'Brien) ed Ann Clyde (Shirley Eaton), due giovani che, nonostante la situazione, finiscono per innamorarsi.

