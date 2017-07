DRAGON BALL Z: LA BATTAGLIA DEGLI DEI/ Su Italia 1 il lungometraggio animato giapponese (30 luglio 2017)

Dragon Ball Z: la battaglia degli dei su Italia 1

IL DOPPIAGGIO E LA REGIA DEL LUNGOMETRAGGIO GIAPPONESE

Dragon Ball Z: La battaglia degli dei è un lungometraggio animato giapponese del 2013, diretto da Masahiro Hosoda e sceneggiato da Akira Toriyama. il film sarà trasmesso in prima tv oggi, domenica 30 luglio alle ore 13.50 da Italia 1. La pellicola è stata prodotta dalla Toei Animation e distribuito dalla 20th Century Fox. Akira Toriyama creatore del manga originale è accreditato come direttore creativo. I doppiatori originali sono: Masako Nozawa, Hiromi Tsuru, Ryo Horikawa,Koichi Yamadera; mentre i corrispettivi italiano sono: Andrea Ward, Monica Ward, Massimo De Ambrosis e Riccardo Rossi.

DRAGON BALL Z: LA BATTAGLIA DEGLI DEI, LA TRAMA

Sono passati diversi anni dalla leggendaria battaglia contro il mostro Majin Bu e la Terra ha vissuto un periodo di pace e prosperità. Una nuova minaccia però si è risvegliata da un lungo sonno, si tratta di Bills, il Dio della distruzione, che ha scoperto dell'esistenza di Goku, il formidabile guerriero capace di trasformarsi in un Super Saiyan God. In realtà Goku non è ancora arrivato a quel livello e Bills ha avuto una premonizione del futuro. Bills arriva sulla terra e si presenta ai guerrieri più forti, tutti riuniti a casa di Bulma. L'incontro sembra pacifico, almeno in un primo momento, Vegeta però è preoccupato dalla sua presenza, ricordando le storie che il padre gli raccontava da piccolo.

Scoperta la possibilità di poter raggiungere il livello di Sayan God, Goku chiede al drago come raggiungere quel livello di potenza e scopre che solo accumulando l'energia di altri quattro sayan potrà diventare un Dio. Vegeta, Gohan, Goten e Trunks provano ad aiutare Goku nello scontro contro Bills ma solo con l'intervento di Pan i sayan riescono a fondere la loro energia con quella di Goku che subisce la trasformazione e cambia colore dei capelli, che diventano rossi. Lo scontro tra le due divinità è epico, i due non si risparmiano in forza ed energia ma nonostante tutti gli sforzi Goku viene battuto. Bills però, visto l'enorme sforzo del suo antagonista, decide di risparmiare la Terra dalla distruzione ma essendo un dio della devastazione fa a pezzi una roccia.

Prima di andare via però racconta a tutti dell'esistenza di Whis, il suo maestro di combattimento e di come la Terra faccia parte di uno dei dodici universi, ognuno governato da un Dio della distruzione. Bills va via e saluta amichevolmente tutti. Nel finale Bills va a casa del suo maestro, che gli chiede perché non abbia sfruttato a pieno la sua energia. Dopo un lauto pranzo a causa della sua avventatezza Bills distrugge per sbaglio diversi pianeti e così Whis per punirlo gli da un piccolo colpo in testa che lo fa tornare a dormire.

