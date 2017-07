FABRIZIO CORONA/ Parla la fidanzata Silvia Provvedi: perchè è ancora in carcere? (Top Secret)

Fabrizio Corona (Foto: da Instagram)

Fabrizio Corona torna in televisione: l'ultimo appuntamento di Top Secret si occuperà proprio dell'ex paparazzo dei vip. Lo ha annunciato il giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram, rivelando il contenuto della nuova puntata con un lungo post scritto sotto la foto di lui con Silvia Provvedi. Proprio la fidanzata di Corona sarà infatti ospite su Canale 5 alle 23:30. Il caso dell'ex fotografo dei vip è stato definito «strano» e caratterizzato da tanti perché. Il primo è abbastanza ovvio per Gabriele Parpiglia e verte sulla permanenza di Fabrizio Corona in carcere. «Perché nonostante sia stato assolto dai resti riconducibili ad un impianto accusatorio che lo volevano come un "mafioso", lui è ancora dietro le sbarre?», scrive il giornalista, chiedendo poi per quale motivo non sta scontando la pena seguendo l'iter legale precedente all'arresto. Il sospetto di Parpiglia è che l'ex paparazzo la legge tenda ad usare sempre una mano «pesante, pesantissima». A qualcuno di questi interrogativi potrebbe dare risposta proprio Silvia Provvedi. Clicca qui per il post di Gabriele Parpiglia su Fabrizio Corona.

FABRIZIO CORONA, SILVIA PROVVEDI A TOP SECRET

L'AMORE NONOSTANTE IL CARCERE

Quando uscirà dal carcere Fabrizio Corona? Questa è la domanda che la fidanzata Silvia Provvedi si pone ogni giorno, senza però trovare ancora risposta. «Spero gli diano l'affidamento in prova, se lo meriterebbe», aveva dichiarato a giugno. La cantante de Le Donatella parlerà dei guai giudiziari dell'ex paparazzo durante l'ultima puntata di Top Secret, in onda su Canale 5 in seconda serata. La coppia è legata da più di un anno, anche se la loro storia è molto particolare, visto che Fabrizio Corona è stato arrestato poco dopo essersi messo insieme alla cantante. Nonostante i problemi con la giustizia dell'ex fotografo dei vip, la coppia è rimasta sempre unita. La cantante non l'ha mai abbandonato, anzi gli ha fatto visita ogni giorno in carcere e lo ha supportato durante i processi. Anche per questo legame che si è creato circola voce di un possibile matrimonio. Corona aveva promesso a Silvia che l'avrebbe sposata dopo la scarcerazione. Ci sarà ancora da attendere. «In casi come questi molto delicati l'amore è importante e aiuta», ha dichiarato qualche settimana fa. Del resto le difficoltà non sono state poche: «Sono stati mesi molto difficili nei quali abbiamo litigato anche parecchio, ma li abbiamo superati. Bisogna lottare per ciò in cui si crede: io ci ho messo l'anima, ho lottato come donna e come fidanzata. Spero sia fuori molto presto».

