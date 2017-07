Finalmente la felicità/ Su Canale 5 il film di e con Lorenzo Pieraccioni (30 luglio 2017)

Finalmente la felicità stasera su Canale 5

LA REGIA E IL CAST

Nella prima serata del 30 luglio, su Canale 5 andrà in onda Finalmente la felicità, una pellicola comica diretta da Leonardo Pieraccioni nel 2011. Nel cast troviamo, oltre ovviamente a Leonardo Pieraccioni, anche Ariadna Romero, Rocco Papaleo (Mozzarella's Stories), Andrea Buscemi (Ma tu di che segno 6?), Thyago Alves (Il compleanno), Maurizio Battista (Un fantastico via vai), Shel Shapiro (La verità sta in cielo), Michele Andreaozzi (Natale col Boss) e Massimo Ceccherini (Il principe e il pirata, Faccia da Picasso). Maria De Filippi recita nei panni di sé stessa. La coprotagonista di E' arrivata la felicità, la modella Ariadna Romero, ha invece limitato proprio alla pellicola di Pieraccioni le sue frequentazioni con il grande schermo. Ha comunque avuto modo di garantirsi una certa popolarità presso il pubblico televisivo prendendo parte all'ottava edizione di Ballando con le stelle, classificandosi al decimo posto finale in coppia con Mirko Sciolan. Una popolarità rinvigorita anche grazie alla partecipazione, nell'anno successivo, a Pechino Express, in cui ha fatto coppia con Francesca Fioretti. Va anche ricordato come la modella cubana naturalizzata italiana vanti una lunga frequentazione con il mondo della pubblicità, essendo apparsa nelle campagne di brand famosi come Vecchia Romagna, Sammontana e TIM. Proprio nel corso di quest'anno è diventata madre, dando alla luce Leonardo, nato dal rapporto con l'ex velino di Striscia la notizia, Pierpaolo Pretelli.

LA TRAMA DI FINALMENTE LA FELICITA'

La narrazione di Finalmente la felicità si snoda lungo l'arco di poco più di un'ora e mezzo e vede al centro un musicista lucchese, Benedetto (Leonardo Pieraccioni), il quale vede il suo monotono tran tran improvvisamente interrotto da una chiamata sorprendente, quella proveniente da C'è posta per te, il famoso programma condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Nel corso della trasmissione, la sorpresa sarà però ancora più grande: Benedetto, infatti, viene a sapere che la madre, scomparsa da poco, aveva deciso di dare vita ad un'adozione a distanza, nei confronti di una bimba brasiliana. Ormai, però, dall'evento in questione sono passati molti anni e la bambina si è trasformata in una magnifica modella.

Luna Romero (Ariadna Romero), questo il suo nome, si è infatti trasferita nel nostro Paese per motivi legati al lavoro, incontrando un certo successo. La stessa Luna, che dal canto suo ha assistito al programma, decide quindi di contattare il fratello, desiderosa di poterlo conoscere. Se il suo desiderio sembra prefigurare un normale rapporto tra fratello e sorella, ben presto, tra i due scocca la scintilla, dopo che lo stesso Benedetto ha aiutato la sorella adottiva a mollare il suo ex compagno di lavoro e di vita, Jesus (Thyago Alves).

Il loro rapporto si consoliderà sempre di più, tanto da spingerli infine a mettere su famiglia e procedere all'adozione di una bambina in Brasile, sulla falsariga di quanto aveva fatto la madre anni prima. Lo stesso Benedetto, peraltro, riuscirà anche a portare felicemente a termine un vecchio progetto da lui cullato a lungo, quello teso alla costruzione di un laboratorio musicale rivolto ai bambini, ove i piccoli possono suonare qualsiasi strumento vogliano. Ad aiutarlo in questa non facile impresa sarà Argante Buscemi (Andrea Buscemi), un direttore d'orchestra con il quale Benedetto ha stretto un forte sodalizio, nonostante l'amico gli avesse rubato anni prima la paternità del brano, Felicità, su cui aveva in seguito fatto perno per raggiungere il grande successo e la fama.

© Riproduzione Riservata.