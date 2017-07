HANNA PRATER/ Chi è la storica fidanzata di Vettel: il pilota della Ferrari balla sul podio, il video

Hanna Prater, chi è la fidanzata di Vettel (Foto: da Twitter)

Spericolato in pista e riservato nel privato, Sebastian Vettel finisce in copertina solo per i suoi risultati sportivi. Poco si sa ad esempio della sua vita sentimentale e della compagna Hanna Prater. Fidanzati sin dai tempi del liceo, sono genitori di Emily, che ha tre anni, e Matilda, che ne compirà due tra un mese. Da quando ha cominciato la sua carriera in Formula 1, il pilota della Ferrari ha preso l'abitudine di dare un nome di donna alle sue monoposto, ma questa è l'unica trasgressione che si concede e siamo certi che non rappresenti un motivo di gelosia per Hanna. Ex studente di design, la fidanzata di Vettel tende a restare lontana dai riflettori. Mentre molte wags (le compagne degli sportivi, ndr) sono molto presenti sui social, Hanna Prater ha un profilo su Instagram che non aggiorna da quattro anni. Con il suo account ha caricato infatti solo 18 foto e non compare in nessuna di queste (clicca qui per guardarle).

HANNA PRATER, CHI È LA FIDANZATA DI VETTEL

POCHE STRANEZZE PER LA COPPIA "ANTI" SOCIAL

Neppure Vettel è attivo sui social, anzi il pilota della Ferrari non ha neppure un profilo: «Non capisco perché si debba dire costantemente a tutto il mondo cosa si fa o dove ci si trova e con chi. Io, semplicemente, non ne sento il bisogno, ma non critico chi parla continuamente di se stesso sulle reti sociali», dichiarò alla tv tedesca RTL. Schiva proprio come la sua dolce metà, ha conosciuto a scuola Sebastian e da allora stanno insieme. Non sono ancora convolati a nozze, ma vivono in una fattoria svizzera con le figlie, secondo quanto riportato dal The Sun. Sebbene Vettel sia uno dei piloti più ricchi della Formula 1, la coppia non ostenta il proprio benessere economico, dimostrando di essere un'atipica coppia di celebrità. Le uniche stranezze il tedesco se le concede quando deve festeggiare le sue vittorie. Proprio come all'Hungaroring, dove ha mostrato una divertentissima danza post vittoria che potete vedere nel video di seguito. Chissà cosa ne pensa Hanna...

