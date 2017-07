I SEI DELLA GRANDE RAPINA/ Su Rai 3 il film di genere drammatico diretto da Gordon Flemyng (30 luglio 2017)

Il film in onda su Rai 3

IL CAST DEL FILM SU RAI 3

I sei della grande rapina è il film in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 30 luglio, su Rai 3 alle ore 16.00. Prodotto nel 1968 negli Stati Uniti, di genere drammatico, diretto dal regista Gordon Flemyng. Il cast della pellicola include gli attori e le attrici: Ernest Bornigne, Jim Browne, Diahann Carroll, Julie Harris, Jackie Joseph, Jack Klugman, Joyce Jameson, Warren Oates, Harry Nickox, Gene Hackmann, Donald Sutherland, Warren Vanders e infine James Whitmore.

I SEI DELLA GRANDE RAPINA, LA TRAMA

Il film I sei della grande rapina, racconta il tentativo dei protagonisti principali di mettere in atto un furto alquanto importante ai danni delle casse dello stadio, proprio in occasione di una partita di rugby. Mac Lane uno dei personaggi coinvolti nella suddetta rapina, accetta su consiglio della bella Gladys, che ne è anche la finanziatrice, di partecipare all'operazione truffaldina. Il metodo attraverso il quale si intende compiere questo furto, appare in prima battuta alquanto inconsueto, ma i protagonisti del film, non per questo demordono o decidono di abbandonare l'impresa. Quattro infatti sono coloro che si occuperanno di compiere il misfatto, ovvero: Martin, Klinger, Keefke e Neville.

Nel giorno dell'incontro stabilito per il furto, i quattro furbastri riescono con una certa dose di destrezza a compiere il misfatto e ad impossessarsi di una cifra piuttosto cospicua pari a mezzo milione di dollari. Prima ancora di decidere come questa ingente cifra verrà ripartita tra di loro, i protagonisti sono tutti d'accordo nel proteggere la refurtiva e nasconderla temporaneamente a casa di Elly, la moglie di Mac Lane. Sutrow, proprietario dell'appartamento di Mac Lane e di Elly, una volta che si ritrova solo e spinto da un'insana passione nei riguardi di quest'ultima, la aggredisce e la uccide scappando a gambe levate con la refurtiva.

Al suo rientro in casa, Mac Lane trova il corpo della moglie privo di vita e si accorge della mancanza di denaro, i suoi sospetti cadono istantaneamente sui complici della rapina, Lane è infatti convinto di un tradimento. Una volta che gli stessi complici, sono stati messi al corrente dell'omicidio e della sparizione di denaro proprio in casa di Mac Lane, anche questi sospettano dello stesso Mac.

L'equivoco da luogo ad un pestaggio a sangue ai danni di Mac Lane, inoltre provocano una sparatoria dove viene ferita la giovane Gladys, la quale sfortunatamente perde la vita. Lane riesce a tirarsi fuori dai casini e a fuggire senza essere scoperto, grazie ad un colpo di fortuna e ad una buona dose di intuito, comprende che la refurtiva è finita nelle mani del detective Walter Brill. Mac Lane e il detective stringono un accordo al fine di spartirsi il bottino, ma no prima di affrontare i complici di Lane, grazie all'aiuto di Brill, i due riusciranno a neutralizzare i loro nemici e a godersi entrambi il denaro rubato.

