IL PRINCIPE 2 / Anticipazioni puntata 30 luglio: resa dei conti tra Khaled e Morey?

Il Principe 2

Il Principe 2 si avvia verso il gran finale. La fiction spagnola che racconta l’amore passione e difficile Fatima Ben Barek e Javier Morey, interpretati da Hiba Abouk e Alex Gonzalez, in Spagna è stato un vero successo regalando a Telecinco ottimi risultati in termini di ascolto. In Italia, invece, non ha avuto lo stesso risultato. Dopo la prima stagione, la seconda ha subito un notevole calo degli ascolti al punto da costringere canale 5 ad interromperla a metà per trasmettere gli episodi finali durante la seconda serata della domenica di questa calda estate. Con la seconda stagione si chiude una storia avvincente che aveva tutti gli elementi per conquistare il grande pubblico. Oltre all’amore, infatti, Il Principe racconta un tema attuale come il terrorismo. Ambientata in Marocco ma su territorio spagnolo, la fiction è un intreccio di sentimenti, misteri e potere. Da una parte c’è Morey, disposto a tutto per salvare Fatima, la donna che ama e porre fine ad una fitta rete di criminalità organizzata dedita a compiere attentati con i proventi della vendita di droga. Cosa succederà, dunque, nell’undicesima puntata?

IL PRINCIPE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 LUGLIO

RESA DEI CONTI TRA MOREY E KHALED

L’undicesima puntata de Il Principe 2 va in onda oggi, domenica 30 luglio, in seconda serata su canale 5. Dopo la morte di Serra, Morey è intenzionato a trovare il colpevole e a vendicarsi. Dopo alcune indagini scopre che il traditore è Robledo ma per incastrarlo deve trovare prove concrete. Nel frattempo, Nayat deve partire per andare in istituto. Mentre sono tutti intenti a salutarla, Fatima riesce a confidarsi con il fratello Faruq a cui racconta quello che sta accadendo con Khaled. Furioso per il pericolo che sta correndo la sorella, Faruq decide di collaborare stabilmente con Morey e Fran per trovare tutte le prove che dimostrino la colpevolezza di Khaled. Quest’ultimo, invece, è sempre più pericoloso e, stanco di Morey, decide di portare Fatima da lui. Di fronte a Khaled, Morey confessa a Fatima di amarla e di volerla sposare. Pur provando gli stessi sentimenti, Fatima decide di andare via con Khaled che continua a tenerla in pugno minacciando la sua famiglia. Morey si arrenderà così facilmente?

