IL SEGRETO/ Anticipazioni 30 luglio: Alfonso vuole uccidere Nicolas

Il Segreto

ROSARIO TRA LA VITA E LA MORTE

Il Segreto torna anche oggi su Canale 5, tenendo compagnia ai suoi telespettatori per ben sette giorni alla settimana. La telenovela spagnola avrà inizio alle ore 18:45 mentre per ora non risulta nessuna puntata serale, proprio come per Una Vita. Si ripartirà dal preoccupante stato di salute di Rosario, che non riuscirà a superare la disperazione per la morte di Mariana. Lucas ha messo in guardia Alfonso, dicendogli che dovrà fare qualcosa per convincere la madre a farsi forza ma non sarà facile raggiungere questo obiettivo. Ma la prima persona a non volere farsi forza, sarà proprio l'anziana signora che arriverà persino a far chiamare Don Anselmo per l'estrema unzione. Sconvolto per tutto quanto sta accadendo alla sua famiglia, Alfonso vedrà in Nicolas la causa di tutti i suoi mali e deciderà di agire per vendicarsi di lui. Chiamerà in causa Mauricio al quale chiederà aiuto per uccidere il fotografo colpevole, anche se indirettamente, di avere causato la morte di Mariana.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 30 LUGLIO: LE MINACCE DI NESTOR

I Castaneda non saranno gli unici ad attraversare dei tempi bui nella puntata odierna de Il Segreto. Anche a Los Manantiales Camila dovrà fare i conti con Nestor, l'uomo arrivato dal suo passato e deciso a scoprire dove sia stata nascosta sua figlia. La moglie di Hernando verrà accusata di avergli sottratto la piccola ma, nonostante le maniere dure di Nestor, non avrà nessuna intenzione di rivelare dove Belen sia stata nascosta. Apprenderemo comunque qualcosa in pù riguardo il passato di questo individuo e il suo legame con Camila: un tempo i due erano fidanzati anche se solo in seguito la cubana ha scoperto quanto il suo amore fosse pericoloso. E sempre parlando di problemi e pericoli, sarà bene tenere sotto controllo una novità alla Miel Amarga, dove arriverà Ramon: si tratterà di un medico, collega di un caro amico di Lucas, chiamato ad osservare proprio l'operato del marito di Sol. Quali saranno le vere motivazioni di questa visita inattesa?

