LOREDANA BERTÈ/ Un’estate ancora in tour per lei (Una serata Bella per te, Gianni)

Ci sarà anche Loredana Bertè tra gli ospiti di Una serata Bella per te, Gianni, in onda questa sera su Rete 4. La nota cantautrice e interprete italiana è nata a Bagnara Calabra nel 1950. È considerata una delle principali icone della musica rock italiana. Durante la sua carriera ha venduto più di 7 milioni di dischi, incidendo più di 200 brani. Negli ultimi anni è stata più volte protagonista di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in veste di giudice esterno della fase serale del programma.

Nel 2017 ha collaborato con Fedez e J-Ax in Allegria, uno dei brani contenuti nell'album Comunisti col Rolex. A febbraio ha inoltre partecipata come giurata della trasmissione Standing Ovation, su Rai Uno. In diverse puntate la cantante calabrese di esibita con alcuni dei suoi più grandi successi come E la luna bussò. Ha inoltre preso parte al concerto organizzata da Ron dal titolo La forza di dire si, evento per sostenere l'AILA. Nel marzo del 2017 l'emittente televisiva Nove le ha dedicato un'intera puntata della trasmissione Hidden Singer Italia.

Lo scorso anno la Bertè è stata organizzatrice e grande protagonista dello show musicale dal titolo Amiche in Arena, i cui proventi economici sono stati interamente devoluti in favore di organizzazioni a tutela delle donne e contro il femminicidio. Per l'estate 2017, la Bertè è invece impegnata nell'Amiche Si Summer Tour. La prima data del tour si è tenuta presso il Teatro Salieri di Legnago, in provincia di Vercelli. Alcune date dell'Amiche Si Summer tour porteranno Loredana Bertè a Francavilla al mare, Trasacco, Bonorva e Taranto.

