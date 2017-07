MARCELLA BELLA/ Pronta a cantare in onore di suo fratello (Una serata Bella per te, Gianni)

Marcella Bella

NUOVO ALBUM COL SINGOLO "NON MI BASTI PIU'"

A rendere omaggio a Gianni Bella, nel corso della trasmissione Una serata Bella per te, Gianni, non poteva certo mancare sua sorella Marcella. La cantante, originaria di Catania, ha letteralmente segnato un’epoca. Ormai un'icona del genere pop italiano, ha da poco prodotto un nuovo album, in uscita nell'autunno di quest'anno. Al momento, è possibile gustarsi un anteprima dell'album in questione, in quanto a maggio è uscito il singolo intitolato Non mi basti più.

La sua carriera è iniziata nel 1968, anno in cui Marcella Bella incontrò Ivo Callegari (colui che ha lanciato altri artisti come Caterina Caselli), che le ha consentito di firmare il suo primo contratto con una casa discografica: la CGD. Marcella Bella ha alle spalle ben 25 album e diverse raccolte, tra gli album più recenti citiamo sicuramente Femmina Bella, Vendetta tremenda vendetta, Medusa e Uomo Bastardo.

MARCELLA BELLA, OLTRE I DISCHI I PREMI E LA TV

Oltre alla sua carriera da cantante, Marcella Bella ha preso anche a diverse produzioni televisive: nel 2011 ha partecipato all'edizione de I Raccomandati di Rai1, mentre su Canale5 è stata concorrente allo show Baila! Nel corso degli anni, Marcella Bella è stata premiata per il suo talento presso diversi eventi: per citarne qualcuno, la cantante ha presentato diversi brani di Lucio Battisti presso Premiatissima, aggiudicandosi il secondo posto. Come tanti altri artisti, anche lei ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo: l'esibizione con il fratello Gianni, nel 1990, è ancora oggi ricordata con calore.

© Riproduzione Riservata.