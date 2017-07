MARCO CARTA VS MARTHA ROSSI/ Le accuse in merito ai soldi raccolti per il videoclip (oggi, 30 luglio)

Marco Carta (Facebook)

MARCO CARTA ACCUSA MARTHA ROSSI

Marco Carta ha conosciuto Martha Rossi durante l'esperienza ad Amici 7 e per diverso la coppia è diventata inseparabile, sostenendosi a vicenda in varie occasioni. L'ex vincitore del talent show aveva fatto anche un po' di pubblicità alla collega, aiutandola a raccogliere fondi per la creazione di un videoclip musicale che le avrebbe potuto permettere di tornare sulla cresta dell'onda. Ma, a quanto pare, non tutto è andato come previsto e il cantante sardo non ha affatto gradito il modo in cui Martha ha gestito la situazione. A suo avviso, infatti, il denaro raccolto per la creazione del video musicale non è stato utilizzato nel modo annunciato. Ne sono conseguiti dei battibecchi giunti anche nei social network, dove Marco Carta ha dichiarato: "Un appello importante a tutto il WP: togliete il follow a chi ha cercato di sfruttarmi palesemente, a chi ha sfruttato pure voi e i vostri soldi con collette false (che io avrei dovuto impedire). Quel video sarà venduto alla metà dei soldi che le avete dato, gli altri probabilmente saranno andati in saccoccia'

LA REPLICA DI MARTHA ROSSI

Le parole di Marco Carta che ha accusato Martha Rossi di avere intascato il denaro donato dai fan, non sono passate inosservate e hanno scatenato la dura reazione della diretta interessata. L'ex partecipante ad Amici ha deciso di rivolgersi sempre ai social network precisando le ragioni per le quali non ha ancora pubblicato il videoclip e tranquillizzando i fan sulle sue vere intenzioni. Rifiutando di esprimersi su quanto affermato dall'ex amico ha preferito spiegare che " i soldi di quel video sono stati tutti spesi per la realizzazione del video stesso, che è pronto da tempo ma non è ancora stato pubblicato perché è ancora in corso da parte mia la ricerca di una etichetta discografica che possa darmi una mano a diffonderlo nel mondo più giusto, a maggior ragione perché è stato realizzato con l’aiuto di chi mi ha dato fiducia e mi stima: voi. Il video sarà pubblicato, e la qualità e produzione sarà sufficiente a dimostrare che i soldi sono stati utilizzati interamente e solo per il videoclip". La Rossi ha quindi precisato di essersi sentita tradita dalle parole di Carta ma di continuare a volergli bene nonostante tutto.

