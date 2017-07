MARINAI IN COPERTA/ Su Rete 4 la commedia musicale diretta da Mario Amendola con Little Tony (30 luglio 2017)

Il film in onda su Rete 4 alle ore 14.10

IL CAST DELLA COMEDDIA MUSICALE SU RETE 4

Marinai in coperta andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di domenica 30 luglio, alle ore 14.10. Commedia musicale del 1967 diretta da Bruno Corbucci (Django, Pari e dispari, Superfantagenio) e scritta a quattro mani dal regista con Mario Amendola (Banana Joe, Squadra antiscippo, Totò sexy). Il film è interpretato da Little Tony (Peggio per me... meglio per te, 5 marines per 100 ragazze, W le donne), Ferruccio Amendola (Liberi armati pericolosi, I prepotenti, Chissà perchè capitano tutte a me), nipote dello sceneggiatore Mario, e Umberto D'Orsi (Fantozzi, Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, La cuccagna).

MARINAI IN COPERTA, LA TRAMA

Tony Raimondi (Little Tony) è un giovane cantante che sta cercando di fare carriera e i suoi tentativi di affermarsi vengono però interrotti dal servizio militare. In Marina Tony conosce Lucio Pelagatti (Tino Scotti), figlio di un ricco industriale, e Ferruccio Santi (Ferruccio Amendola), un ragazzo romano in attesa di entrare in possesso di una grossa eredità, bloccata però da una lunga causa civile. Durante una licenza i tre amici conoscono Donatella (Sheyla Rosin), Giuditta (Liliana Chiari) e Carla (Lea Nanni), con cui si fidanzano. Nonostante una serie di equivoci e incomprensioni le tre coppie riescono a resistere fino alla fine del servizio militare, quando Lucio e Ferruccio riescono a sistemarsi, nonostante quest'ultimo non sia riuscito ad ottenere la famosa eredità, mentre Antonio riesce finalmente ad ottenere un contratto discografico.

