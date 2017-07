MARIO BIONDI/ Il Barry White italiano pronto a stupire il pubblico (Una serata Bella per te, Gianni)

Mario Biondi

INTERPRETA LA COLONNA SONORA DI UN FILM DELLA DISNEY

C’è grande attesa per la messa in onda su Rete 4 di Una serata Bella per te, Gianni, dedicata al grande musicista italiano Gianni Bella. Tra gli ospiti ci sarà anche il noto cantante blues e soul Mario Biondi, divenuto famoso anche all'estero. Mario Biondi, il cui vero nome è Mario Ranno, nasce a Catania nel gennaio del 1971. Si avvicina al canto già all'età di 12 anni e nel 1988 è già in grado di affiancare grandi della musica internazionale come Barry White. Il singolo This is what you are, che ha segnato l'inizio della sua carriera discografica, gli ha permesso di raggiungere un incredibile successo internazionale. Nel 2008 ha interpretato diversi brani della colonna sonora del remake de Gli Aristogatti, il film d'animazione della Disney.

Nel corso del 2017 è stato protagonista del tour musicale che ha portato in giro per l'Italia il suo ultimo album dal titolo Best of Soul. L'anno si è aperto con la sua partecipazione al Concerto dell'Epifania, andato in onda su Rai Uno il 6 gennaio. In quell'occasione ha interpretato il brano inedito Do you feel like I feel, singolo estratto dal suo ultimo album cover di una canzone di Nicola Conte, artista del panorama jazz italiano. Nel febbraio 2017 si è inoltre esibito a Edimburgo e a Londra. Invece, il Best of Soul Tour, partito a marzo, gli ha permesso di esibirsi in tantissime tappe italiane fino al 24 aprile.

MARIO BIONDI, IL BRANO CHE HA SEGNATO LA SVOLTA

Da tutti definito come il Barry White italiano, Mario Biondi ha recentemente rilasciato un'intervista a Repubblica.it, dove ha parlato della sua carriera e dei suoi desideri più nascosti. In tale occasione ha rivelato di come, soprattutto all'inizio della sua carriera, pochi credessero in lui e nel suo talento. Nessuno era convinto che un italiano come lui potesse raggiungere il successo cantando in inglese. La sua carriera, invece, è esplosa proprio dieci anni grazie al successo riscosso dal brano This is what you are.

