MARIO LAVEZZI/ Il paroliere di Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni (Una serata Bella per te, Gianni!)

Gianni Bella (Foto da Youtube)

LE COLLABORAZIONI DI UNA CARRIERA

Tra gli artiti che parteciperanno a Una serata bella per te, Gianni! troveremo anche Mario Lavezzi, noto paroliere ed autore di grandi successi come Vita, brano interpretato da Lucio Dalla e Gianni Morandi. In una recente intervista rilasciata a Panorama, Mario Lavezzi ha parlato della vita privata e della sua carriera musicale lunga più di 50 anni. L'attività di autore e paroliere gli ha permesso di collaborare con alcuni dei più grandi artisti italiani come Fiorella Mannoia ed Ornella Vanoni. Ha inoltre prodotto il primo album di Deborah Iurato, una delle vincitrici del talent show Amici di Maria De Filippi. Lavezzi, assieme a Mogol e Franco Mussida, ha poi dato vita ad un contest musicale al quale partecipano annualmente decine di giovani talenti provenienti da ogni parte d'Italia. Il Contest, chiamato Contest band, ospita appunto solo band.

MARIO LAVEZZI, GLI INIZI E L'ATTIVIT À DA AUTORE

Come ha raccontato lo stesso Lavezzi, la sua carriera musicale è proprio iniziata all'interno di una gruppo musciale. Con i suoi amici, era solito esibirsi nei vari licei milanesi o al parco. Ha poi parlato della sua attività di produttore e di come adori aiutare i giovani emergenti provenienti dai talent show. Mario Lavezzi nasce a Milano nel 1948. Come cantautore ha dato vita a diversi singoli ed album per artisti del calibro di Gianni Morandi, Lucio Dalla e Leda Battisti, di cui ha prodotto l'album di debutto. Ha inoltre prodotto ed arrangiato ben due album di Ornella Vanoni. Nel 2009 ha partecipato, in duetto con Alexia, al Festival di San Remo con il brano Biancaneve. Oltre ad aver prodotto il primo album di debutto per Deborah Iurato ha poi collaborato con altri giovani emergenti e provenienti dai talent, come Alessandra Amoroso, Luca Napolitano e Antonino.

© Riproduzione Riservata.