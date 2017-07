Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 30 luglio 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

I SEGNI AL TOP

Andiamo a vedere i segni top nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. La Bilancia è in una condizione di forza che crescerà nelle prossime settimane. C'è una grande volontà nel voler tornare protagonisti nella vita. Qualcuno può cambiare ruolo, molto dipende dal passato e dal curriculum. Dal punto di vista sentimentale chi ha chiuso una storia non la recupererà ad agosto. C'è una pausa di riflessione dall'amore. Le stelle sono complici dello Scorpione, arriva un periodo molto particolare. C'è qualcuno che si da' la zappa sui piedi, non si ritiene valido. Si è attratti da persone complicate. Entro novembre chi lavora da anni in un'azienda può avere una promozione, ma se si sta bene deve lasciare tutto com'è. Venere non sarà più opposta al Sagittario con Giove e Marte favorevoli si deve ascoltare gli altri e si vivrà un agosto d'amore. Saturno aiuta a crescere e non si finisce di farlo mai. I sacrifici hanno creato una consapevolezza di quello che si può fare. C'è bisogno di una vacanza.

GIORNATA DIFFICILE PER...

Per il Toro le relazioni sentimentali sono state messe alla prova. Si può prendere fuoco facilmente. Entro l'autunno nel lavoro ci possono essere dei cambiamenti delle mansioni. Il Leone non deve parlare se non è convinto di quello che dice. Per dimostrare coraggio a volte si finisce dalla parte del torto. Se si vogliono investire dei soldi in un progetto non chiaro si rischia di sbagliare. C'è necessità di mettere in mezzo un avvocato se ci sono conflitti legati al passato. L'Ariete ha voglia di rimettersi in gioco e vuole vivere situazioni ed emozioni. Questo segno è entusiasta di solito, ma ora si sente in disagio se deve vivere una storia che non vuole più oppure se vive una separazione.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante andare a fare un raffronto tra la giornata di ieri e quella di oggi per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo come ogni giorno ha parlato a LatteMiele nella sua rubrica Latte e Stelle. Il segno dei Pesci sembra aver smaltito finalmente un po' di stress. Il noto astrologo spesso ha parlato di un autunno pieno di grandi sorprese passo dopo passo ci si sta avvicinando alla fine della bella stagione che potrebbe riportare il sorriso a questo segno zodiacale. La voglia di innamorarsi della Vergine è invariata, ma in questa domenica sembra essere tornata una certa spregiudicatezza che potrebbe portare a trovare la soluzione per comportarsi sotto diversi punti di vista. Il momento è quello giusto per agire, bisogna solo trovare il coraggio per farlo.

© Riproduzione Riservata.