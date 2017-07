Perché te lo dice mamma/ Su Canale 5 il film diretto da Michael Lehmann con Diane Keaton (30 luglio 2017)

Perchè te lo dice mamma su Canale 5

IL CAST DEL FILM SU CANALE 5

Perché te lo dice mamma è il titolo italiano del film commedia in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 30 luglio alle ore 14.00 su Canale 5, prodotto negli Stati Uniti nel 2007 intitolato "Because I Said So". La regia è di Michael Lehmann e gli attori protagonisti sono Diane Keaton, Stephen Collins, Mandy Moore, Piper Perabo e Lauren Graham.

PERCHE' TE LO DICE MAMMA, LA TRAMA

Daphne Wilder è una donna forte e decisa; lavora per un'azienda di catering, è divorziata da anni e vive insieme alle sue tre figlie. Delle tre ragazze, Milly è quella più sensibile e dolce, la sorella Maggie è laureata in psicologia mentre Mae è una ragazza che cura molto il suo aspetto e ama sentirsi bella e sensuale. In amore Milly non è proprio fortunata e Daphne è preoccupata, teme che la figlia non riesca a trovare l'uomo giusto per lei; quindi, decide di intervenire e, affinché Milly possa incontrare ragazzi nuovi, organizzando per lei una serie di appuntamenti con i giovani che le capitano a tiro, addirittura pubblica una sorta di annuncio. Una mattina, mentre Daphne è comodamente seduta al tavolino di un ristorante fantasticando suoi possibili candidati, le si avvicina Johnny, un chitarrista che suona nel locale, e chiede alla donna di fissarle un appuntamento per conoscere Milly. Daphne, convinta che il giovane non sia per niente adatto alla figlia, si scusa con lui e gli nega la possibilità di incontrare la ragazza. Johnny finge di accettare le sue giustificazioni ma, prima di allontanarsi, porta via il bigliettino da visita della donna. Subito dopo Daphne conosce un architetto giovane e brillante che si chiama Jason; intuisce che il giovane è l'uomo che può rendere felice sua figlia e per fare in modo che i due ragazzi si conoscano, suggerisce a Jason di servirsi della sua azienda di catering.

L'incontro tra Milly e l'architetto deve sembrare casuale, infatti andrà proprio così; i due giovani cominciano a vedersi e sembra che tra loro le cose funzionino. Intanto Johnny è riuscito a mettersi in contatto con Milly e comincia a vedersi con lei, a questo punto la ragazza si trova a frequentare nello stesso tempo sia Jason che Johnny. Nel giorno in cui la signora Wilder compie gli anni e sta festeggiando insieme alle figlie, arriva Jason che fa sapere a tutti di voler presentare Milly alla sua famiglia. Daphne viene colpita da un brutto raffreddore e le tre sorelle, per non lasciare sola la madre, decidono insieme che sarà Milly ad accudirla. Per le due donne è una buona occasione per stare più tempo insieme e hanno modo di raccontarsi. Una sera a casa di Daphne, che si trova momentaneamente sola perché Milly è uscita con Johnny, arriva Joe, il padre di Johnny. Daphne prova per Joe una forte attrazione, anche l'uomo non è indifferente al fascino di lei e prima di andare via la bacia con passione. Milly, che nella stessa sera aveva visto anche Jason, torna a casa insieme a lui; con sua grande sorpresa trova Johnny, scoppia un litigio e Johnny decide di non riverede più la ragazza. L'incontro imprevisto dei due ragazzi sarà molto utile a Milly che, finalmente, capirà chi ama dei due: è Johnny il ragazzo giusto per lei. Milly riesce a riconquistare Johnny, intanto sua madre Daphne e Joe cominciano una vera relazione d'amore.

