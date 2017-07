Rush Hour/ Anticipazioni puntata 30 luglio: Carter e Lee alle prese con gang e rapimenti

Rush Hour

Rush Hour, la serie tv americana sviluppata da Blake McCormick e Bill Lawrence che racconta le vicende dei due improbabili detective Carter e Lee torna questa sera su Italia 1. A partire dalle 23.20, andranno in onda ben tre nuovi episodi di una serie che è riuscita a conquistare il pubblico italiano. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 434.000 ascoltatori con il 4.1% di share nel primo episodio e 253.000 (3.9%) nel secondo. Un buon risultato per la seconda serata di Italia 1 che si conferma come la rete principe delle serie tv americane. Anche i nuovi episodi di Rush Hour saranno visibili sia su Italia 1 che in streaming grazie al portale di Mediaset, sui dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l’apposita applicazione. Cosa dovranno affrontare, dunque, Carter e Lee nei nuovi episodi? Ecco tutte le anticipazioni.

RUSH HOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 LUGLIO

RAPIMENTI, OMICIDI E SUMMIT DI POTERE

Nel primo episodio della serata, Carter e Lee sono chiamati a risolvere una situazione molto pericolosa all'interno della Concert Hall. Alcuni uomini armati hanno preso in ostaggio molte persone, fra cui il Capitano Cole. Per liberare gli ostaggi, il capo dei banditi chiede in cambio dieci milioni di dollari e il rilascio di otto terroristi sudamericani, in stato di arresto nelle carceri degli Stati Uniti. Carter e Lee, però, non si fidano totalmente della parola dei banditi. La loro, infatti, è solo una copertura. Nel secondo episodio della serata, invece, Jack, una vecchia conoscenza di Carter, per vendicare la morte della sua famiglia, inizia ad uccidere i malvagi della città. Carter, con l’aiuto di Lee, tenterà di farlo ragionare per evitare ulteriori vittime. Nel terzo ed ultimo episodio della serata, infine, la Quantou compie una grossa rapina in banca e con il bottino paga i capi delle gang più importanti di Los Angeles e le invita ad un summit con un unico obiettivo: conquistare il controllo della città. La situazione diventa così critica: Carter e Lee riusciranno ad intrufolarsi al summit?

