SCUOLA DI POLIZIA 3: TUTTO DA RIFARE/ Su Italia 1 la commedia diretta da Jerry Paris (30 luglio 2017)

Scuola di Polizia 3: tutto da rifare su Italia 1

IL CAST DELLA COMMEDIA AMERICANA

Nel preserale di oggi, domenica 30 luglio alle ore 19.30 Italia 1 propone un classico della commedia brillante americana, Scuola di Polizia 3: Tutto da rifare. Il film uscito nel 1986 ed è stato diretto da Jerry Paris, per la seconda volta dietro la macchina da presa, ha diretto anche il capitolo precedente della saga, mentre la sceneggiatura è di Gene Quintano. Gli attori principali sono: Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow conosciuto anche con il soprannome di uomo dai 10.000 suoni per le sue notevoli capacità di rumorista, Bob Goldthwait, George Gaynes e George Gaynes.

SCUOLA DI POLIZIA 3: TUTTO DA RIFARE, LA TRAMA

Un taglio al budget governativo mette a rischio la sopravvivenza della Scuola di Polizia del Comandante Lassard, l'unica possibilità per l'accademia di sopravvivere è quella di dimostrarsi la migliore in una competizione diretta con un'altra scuola. L'avversario di Lassard è un suo ex subalterno, il tenente Mauser. Proctor, da sempre ostile ai cadetti di Lassard, decide per una volta di mettere il suo astio da parte per aiutare la scuola. Mauser si dimostra scorretto fin dall'inizio, prima prova a circuire il governatore per ottenere la vittoria dalla commissione esaminatrice, in un secondo momento cerca di minare la scuola del suo mentore dall'interno. All'accademia arrivano due nuovi cadetti Blankes e Copeland, entrambi al soldo di Maurer.

Tra le nuove reclute spicca anche un giovane giapponese in scambio culturare e il maldestro mister Sweetchuck, un negoziante che vuole ricevere un addestramento militare per proteggere la sua attività dalle rapine. Mahoney, Jones e il resto della squadra per la prima volta si ritrova dall'altra parte, ora sono loro gli insegnanti dei nuovi cadetti.

Mauser non esita a creare scompiglio ma entrambe le squadre devono vedersela anche con le assurde richieste del governatore, che assegna loro compiti per lo più bizzarri e strampalati. A fare le spese degli scherzi dei cadetti di Mauser è spesso il povero Proctor, vittima designata anche dei nuovi cadetti. La prova finale è quella decisiva ma entrambe le squadre si ritrovano spiazzate quando una squadra di rapinatori irrompe alla festa del governatore per derubare gli ospiti.

Mauser fallisce miseramente il compito di proteggere gli ospiti della festa ma Lassard e i suoi fidati uomini hanno la meglio. Il governatore molto colpito dal comportamento e dall'addestramento militare degli uomini della scuola decide di premiare Lassard e stanzia i fondi necessari per mantenere in vita l'accademia, con la felicità degli insegnanti e la soddisfazione dei nuovi cadetti, esclusi gli scagnozzi di Mauser, di aver fatto del loro meglio per la comunità locale.

