STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Finalmente la felicità e Tower Heist (30 luglio 2017)

Che cosa ha riservato la prima tv privata italiana per i suoi telespettatori nella serata di domenica 30 luglio? La programmazione è molto variegata, va dalla commedia Finalmente la felicità (Canale 5 ore 21.11) a serie tv come The Night Shift - Fratelli di sangue (La 5 ore 21.10), non mancano eventi musicali come Una serata bella per te Gianni (Rete 4 ore 20.30) o programmi storici di musica che hanno fatto un'epoca, come Festivalbar, le finali (Mediaset Extra ore 21.15).

A primeggiare sui canali Mediaset si prevede sarà la commedia su Canale 5, in grado di accattivare l'attenzione di un pubblico che ha necessità di rilassarsi la domenica. Ma vediamo più in dettaglio questa programmazione. La commedia Finalmente la felicità è di Leonardo Pieraccioni, anno 2011, un'esilarante ricerca dell'amore. Benedetto (Leonardo Pieraccioni), scopre tramite la trasmissione C'è posta per te, di avere una sorella adottiva, Luna (Ariadna Romero), una bellissima modella brasiliana che la madre aveva adottato a distanza. Questo piacevole colpo di scena porterà Benedetto a cambiare totalmente la sua vita. In seconda sera, sulla stessa rete, abbiamo la replica della fiction di successo Il principe (ore 23.31). Su Italia 1 alle 21.15 ecco un altro film del 2011: Tower Heist: colpo ad alto livello. Con Eddie Murphy e Ben Stiller, Tower Heist è un film d'azione esilarante. Un miliardario statunitense proprietario di uno dei più importanti grattacieli di New York, truffa i suoi impiegati e viene condannato agli arresti domiciliari proprio nel suo grattacielo fra i suoi dipendenti. La vendetta in questo caso è una questione di principio oltre che di sopravvivenza. I dipendenti si uniranno per rubare i soldi che a loro volta gli erano stati negati ingiustamente, per farlo si serviranno dell'aiuto di un ladro incallito, Slide (Eddie Murphy). Riusciranno nel loro intento? La serata su Italia 1 continuerà con la serie tv Rush Hour alle 23.20.

Su Rete 4 una novità estiva, alle 20.30 ci sarà l'evento musicale Una serata bella per te Gianni: Marcella Bella dedicherà il suo concerto al padre Gianni, presenteranno la serata Alfonso Signorini, direttore di Chi, e Rosita Celentano. Ad impreziosire la serata interverranno altri artisti, come Deborah Iurato e Annalisa, cantanti provenienti dal talent Amici, Loredana Bertè, Umberto Tozzi e Mario Biondi. Ad accompagnare Marcella Bella ci sarà un'orchestra di ben diciotto elementi. Un evento dunque che si prospetta emozionante e inteso, perfetto per gli amanti del genere. Su La5, la serie tv The Night Shift - Fratelli di sangue alle ore 21.10 e su Iris il film di genere commedia drammatica Piccole bugie tra amici alle ore 21.00. Per gli amanti del fantasy un grande classico verrà trasmesso su Italia 2 alle ore 21.10: Il signore degli anelli - Il ritorno del re. Il film del 2003 è stato premiato con il maggior numero di Oscar: ben 11, miglior film, miglior sceneggiatura, miglior trucco, miglior montaggio.. Un successo assoluto, considerando che si tratta del sedicesimo film con il maggior incasso nella storia del cinema.

PROGRAMMI TV MEDIASET:

Canale 5 ore 21.11 Finalmente la felicità, commedia

Canale 5ore 23.31 Il principe, fiction

Italia 1 ore 21.15 Tower Heist: colpo ad alto livello, film d'azione

Itali 1 ore 23.20 Rush Hour, serie tv

Rete 4 ore 20.30 Una serata bella per te Gianni, evento musicale

Rete 4 ore 23.10 Sotto il vestito niente, ultima sfilata, thriller

La 5 ore 21.10 The Night Shift - Fratelli di sangue, serie tv

Mediaset Extra ore 21.15 Festivalbar, le finali, programma musicale

Iris ore 21 Piccole bugie tra amici, commedia drammatica

Italia 2 ore 21.10 Il signore degli anelli - Il ritorno del re, film fantasy

Top Crime ore 21.10 Close to home - Indagine segreta, serie tv

Boing ore 20.30 Scooby - Doo e il Mistero del Wrestling, filma animazione

