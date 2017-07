STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 3 e Criminal Minds: Beyond Borders (domenica 30 luglio)

I programmi Rai di oggi in Tv

Che programmi ha la rete Rai per i suoi telespettatori nella domenica estiva del 30 luglio? Vediamola insieme. Si va dalle fiction di successo consolidato come Un passo dal cielo 3 (rai uno ore 21.25) ai film drammatici come 1981 - Indagine a New York (Rai Due ore 21.05), passando per l'evento musicale di Tomorrowland (Rai 4 ore 21) e documentari. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione.

Su Rai Uno alle 21.25 andrà in onda la replica della serie tv che vede come protagonista Terence Hill, Un passo dal cielo 3. La puntata che verrà trasmessa domenica sarà Sepolta viva, una giovane cade durante una spedizione speleologica ritrovandosi in una grotta, per l'appunto sepolta viva. I soccorsi riusciranno ad arrivare in tempo? In seconda serata, alle 23.45, verrà trasmesso lo Speciale tg 1 che analizzerà nel dettaglio i fatti salienti della settimana. Su Rai Due alle ore 21.05, ancora fiction e ancora repliche. Andrà in onda il telefilm americano sui serial killer Criminal Minds: Beyond Borders. Il cadavere di uno studente americano viene ritrovato in Messico, le modalità della morte, la posizione del corpo, ricordano una vecchia leggenda messicana. Ma come mai? Starà alla squadra scoprirlo fra agghiaccianti rivelazioni. A seguire in seconda serata, l'approfondimento sportivo della Rai: la domenica sportiva Estate, ore 23.30.

Rai Tre invece propone un film drammatico del 2014 che vede come protagonisti Jessica Chastain e Oscar Isaac: 1981 - Indagine a New York. Un imprenditore da sempre onesto in crisi sullo sfondo di una New York del 1981 in cui dilaga la violenza. Riuscirà a restare retto o userà qualche scorciatoia per concludere i suoi affari? Chandor descrive brillantemente i percorsi psicologici che gli uomini affrontano durante una crisi, dando vita a un film psicologico e drammatico con un'ambientazione perfettamente adeguata. A seguire la terza rete rai, propone Report cult, repliche speciali del programma Report. Su Rai 4 alle 21 andrà in onda Tomorrowland, il più grande festival di musica dance ed elettronica che vedrà esibirsi artisti di fama internazionale su ben ben quattro palchi. Un evento musicale che nel corso degli anni ha visto esibirsi i più grandi dj del panorama internazionale.

Su Rai 5 alle 21.15 andrà in onda il documentario di viaggi Coast Australia, che vedrà come protagonista la Tasmania in questo quarto episodio. Neil Oliver racconterà di come si sia evoluto questo luogo in correlazione con il suo isolamento. La Tasmania oggi è un'isola famosa per i suoi fari, considerati fra i più belli del mondo. Rai Movie propone alle 21.20 un classico del 1963 Ieri, oggi, domani, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il film diretto da Vittorio De Sica vinse l'Oscar come miglior filma straniero nel 1965. Famosa rimase la scena dello spogliarello della Loren, un cult per l'epoca. Rai Premium invece, alle 20.15, propone la serie tv Ho sposato uno sbirro 2 con Flavio Insinna, Francesco Arca e Barbara Bouchet. In questa puntata si indagherà su un omicidio commesso all'interno di una compagnia di assicurazioni, mentre il rapporto fra Diego e Nikolas diventerà sempre più solido.

PROGRAMMI TV RAI:

Rai Uno ore 21.25 Un passo dal cielo 3, fiction

Rai Uno ore 23.45 Speciale tg 1, attualità

Rai Due ore 21.05 Criminal Minds: Beyond Borders, fiction

Rai Due ore 23.30 La domenica sportiva Estate, sport

Rai Tre ore 21.10 1981 - Indagine a New York, film drammatico

Rai Tre ore 23.55 Report cult, approfondimento attualità

Rai 4 ore 21 Tomorrowland 2017, evento musicale

Rai 5 ore 21.15 Coast Australia, documentario

Rai Movie ore 21.20 Ieri, oggi, domani, commedia

Rai Premium ore 20.15 Ho sposato uno sbirro 2, serie tv

