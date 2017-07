TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni: Francesco e Selvaggia stanno ancora insieme, gli indizi

Temptation Island 2017

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo stanno ancora insieme. A lanciare l’indiscrezione che fa stare tranquilli i fans della coppia di Temptation Island 2017 è il settimanale Spy che assicura che l’amore tra il personal trainer e la sua fidanzata continui nonostante la pesante crisi vissuta all’interno del villaggio del programma condotto da Filippo Bisciglia. “Francesco e Selvaggia continuano a convivere a casa di lui […]. Continuano a litigare e, nonostante tutto, non riescono a staccarsi perché come dicono entrambi: ‘noi abbiamo bisogno di stare male per stare bene”, si legge sul noto settimanale di gossip. Nonostante il flirt di Francesco con la single Desirèe Maldera, nonostante le pensanti accuse che i due si sono lanciati a distanza, l’amore ha trionfato. La notizia ha scatenato l’entusiasmo dei fans che sperano che il matrimonio che dovrebbe celebrarsi nell’ultima puntata del reality sia proprio quello di Francesco e Selvaggia.

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS

VALERIA BIGELLA E ALESSIO BRUNO SI SONO LASCIATI

Sembra sia finita, invece, la storia di Valeria Bigella e Alessio Bruno. Anche in questo caso, a sganciare la bomba è il settimanale Spy che scrive: “Il loro era un incastro difficile da sciogliere nonostante lui abbia mancato di rispetto alla sua fidanzata fin dall’inizio. Alessio solo alla fine si è reso conto di perdere un dono prezioso come Valeria […]. Oggi i due sono separati. Si sono lasciati”. Gli indizi che sembrano confermare quanto riferito dal noto settimanale arrivano dai social dove Valeria appare sempre più bella, con un nuovo look e pronta a ricominciare da se stessa. Alessio Bruno, invece, sembra stia pensando alla sua nuova vita da single al punto da essersi concesso anche una vacanza ad Ibiza. Dopo cinque anni di fidanzamento, tre anni di convivenza e un matrimonio celebrato ai Caraibi che, però, non ha alcuna validità in Italia, Alessio e Valeria si sono detti addio?

